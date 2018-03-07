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AKP'den 'Saadet Partisi' açıklaması: Dışlamamız söz konusu değil

"Kapımız, katkı sağlayacak partilere ittifak alanı açıktır"

07 Mart 2018 13:37

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim ittifakına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile AKP arasındaki görüşmelere değinen Yazıcı, "Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır" dedi.

AKP'li Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Partiler arasında, siyasi partilerin ittifak yapabilmesine ilişkin düzenlemeyi gerekli kılan bir yapısal dönüşüm projesini Türkiye 2017'de yürürlüğe koymuştur. Yüzde 50+1 oy alınması gerekir. Bunu sağlamak için bir ittifak ortamının oluşması sistemin bir doğal sonucu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında, Saadet Partisi'nin adını anmadan, "BBP de desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da güle güle demekten başka bir şey elimizden gelmez" demişti.

TIKALYIN - Erdoğan: O partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa...

"Kapılar kapalı değil"

Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. Bu hedefe katkı sağlayacak partilere ittifak alanı açıktır. Kimseyle de ittifak protokolü henüz yapmış değiliz. MHP ile yapacağımız yüzde yüz gözüküyor. Seçime giderken bunlar netleşecek. Kapılar kapalı değil. Reel politika takip etmeleri gerekir. 

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