AKP'den konkordato açıklaması: Fırsatçılar hakkında gereği yapılacak

AKP Ankara Milletvekili Barış Aydın, ‘ekonomideki sıkıntıları bahane edip mali yükümlülüklerinden kaçmak için ihtiyacı olmadığı halde konkordato ilan ederek fırsatçılık yapan firmalar’ hakkında gereğinin yapılacağını söyledi.

Hürriyet’in aktardığına göre, konkordato ilanlarının kısa sürede olağan dışı boyutlara ulaşmasının gerçek durumu yansıtmadığını iddia eden Aydın şu değerlendirmeleri yaptı:

“Piyasaların işleyişini bozan fırsatçı firmalar var. İhtiyacı olmadığı halde sırf ödemelerinden kurtulmak için bu yola başvuruyorlar, piyasayı bozarak sağlam firmaları da zora düşürüyorlar. Bildiğiniz gibi konkordato uygulamasını, borçlarını ödeme güçlüğü içine düşen ve varlıkları borçlarını kolaylıkla karşılayabilecek durumda olan şirketlerin iflas etmelerini önlemek amacıyla 12 yıl aradan sonra yeniden ticaret hayatımıza dahil ettik.

"Amacının dışına çıkmaya başladı"

Ancak görüyoruz ki hükümetimizin reel sektörün sıhhati için başlattığı bu uygulamayı istismar eden kötü niyetli firmalar var. Konkordato ilanları, uygulamanın amacının dışına çıkmaya başladı. Mali yükümlülüklerinden kaçınan kötü niyetli bazı firmalar sahte konkordato furyası başlatmış bulunuyor. Ekonomideki sıkıntıları bahane eden bazı firmalar, ödemelerinden, mali yükümlülüklerinden kurtulmak için bu uygulamayı kötüye kullanıyor, ihtiyacı olmadığı halde konkordato ilanı yoluna gidiyor. Bazı avukatlık bürolarının firmalarla 150-200 bin lira karşılığında anlaşıp adeta anahtar teslimi konkordato kararı aldırdıkları söyleniyor.

"Ekonomide kriz var algısı oluşturmaya çalışıyorlar"

Bu konular incelenecektir. Konkordato uygulamasının istismar edilmesine müsaade edilemez. Bu ucuz yola başvuran fırsatçılar, konkordato ilanı sayısını şişirerek ekonomide kriz var algısı oluşturmaya çalışıyor. Oysa gerçekte mali olarak bu duruma düşen firma sayısı çok azdır. Bu yapılan hileli işlemler ticaret ahlakına da vicdana da uymaz. Herkes şunu iyi bilsin ki konkordato uygulamasını istismar eden, amacından saptıran, kötüye kullanan; en lazım olduğu dönemde ülke ve milletin yanında durmayan, paralarını yurt dışına kaçıran şirketler, holdingler ve girişimciler hakkında hükümetimiz gereğini yapacak, bu istismara ve kötüye kullanıma izin vermeyecektir.”