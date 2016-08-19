AKP'den Kılıçdaroğlu'na "Neden üye vermediniz" yanıtı: Darbe komisyonu şu an zaman kaybı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbe komisyonuna neden üye vermiyorsunuz?" sözleriyle eleştirdiği AKP'den yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Şu an komisyon kurulması, boşa zaman geçirmek anlamına gelecek. Çünkü ifade almalar, açığa almalar daha bitmedi" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te darbe girişimini araştırmak için kurulan komisyona bildirmemeleriyle ilgili eleştirilerine, "Biz çok verimli bir çalışma ve çok verimli bir süreçte bu işi başlatmak istiyoruz. Şu an komisyon kurulması, boşa zaman geçirmek anlamına gelecek. Çünkü ifade almalar, açığa almalar daha bitmedi. Bu insanlar neye bakacak, kiminle görüşecekler?" diye yanıt verdi.

Turan, darbe komisyonunun kurulmasını en fazla isteyen partilerin başında AKP'nin geldiğini söyledi. Darbe girişiminden en fazla mağduriyeti hükümet oldukları için AKP'nin yaşayacağını belirten Turan, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi darbe komisyonuna üye vermeme, gecikme söz konusu olmadığını ifade etti.

Turan, Kılıçdaroğlu'nun yanlış bilgilendirildiğini düşündüğünü ifade ederek, Kılıçdaroğlu'nun daha önce grup başkanvekilliği yaptığı için bu usulleri iyi bileceğini dile getirdi. Turan, "Ancak böyle demesininde siyasi atraksiyondan öte bir kastının olmadığına inanmak istiyorum" dedi.

"3 ayın en verimli şekilde kullanılmasını istiyoruz"

"Çok verimli bir çalışma istiyoruz ve çok verimli bir süreçte bu işi başlatmak istiyoruz. Bugün başlasaydık şu 10-15 günlük süre boş geçecekti. Kiminle, ne konuşulacak, şu an herkes kendi telaşında ve yoğunluğunda. Uyku uyumuyor bakanlarımız, ilgili müdürlerimiz, emniyetimiz, MİT'imiz. Bunların ifadeleri alınsın, kimlerin ne olduğu ortaya çıksın, sonra darbenin araştırılması Meclis açısından daha rahat yapılabilir. Süreyi iyi kullanmak adına bu adımı atmadık. Biz sürenin makul zamanda başlayıp, 3 ayın en verimli şekilde kullanılması için bu işi yaptık. Komisyona verilecek isimlerimizi tabii ki aramızda tartıştık, belirledik. Ancak resmi olarak başlatmak istemedik ki süre doğru zamanda başlasın diye. Komisyon kurulduğunda, somut iş yapacağı zaman bu isimleri vermek istiyoruz. Şu an komisyon kurulması, boşa zaman geçirmek anlamına gelecek. Çünkü ifade almalar, açığa almalar daha bitmedi. Bu insanlar neye bakacak, kiminle görüşecekler? Makul zamanda başlayıp, 3 aylık içtüzükten kaynaklı çalışma süresini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz."