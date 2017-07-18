AKP’den Kılıçdaroğlu’na ‘Hodri meydan’ yanıtı: Bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptığı televizyonda 15 Temmuz darbe girişimini tartışma çağrısına, "Bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok" sözleriyle ret yanıtı verdi.

AKP MYK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK sonrasında açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, "Grup toplantısında yaptığı korkak, ödlek gibi ifadelerle ilgili, 15 Temmuz gecesi millet, kimin korkak, ödlek olduğunu görmüştür. Siyaset sorun çözme sanatıdır. Sorunları krize dönüştürme işi değildir" dedi. Ünal, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik "Meydan okuyorum" tavrı için "Hangi zaviyeden bakarak bir muhataplık oluşturduğunu da açıkçası merak ediyorum" diye konuştu.

Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Millet kendi destanına sahip çıktı. Bu millete ait olan kahramanlığın da yine bu millete ait olan başka bir kahramanlıkla mukayese edilmesini de doğru görmeyiz."

"Bizim Kılıçdaroğlu'nu konuşma nedenimiz..."

"Buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bizim seni konuşmak gibi bir derdimiz yok, seni konuşmasak siyasetin içerisinden kısa süre içinde kaybolacağını biliyoruz. Bizim seni konuşma nedenimiz oynamaya devam ettiğin tehlikeli oyundur.

Recep Tayyip Erdoğan, cezaevine giderken bile 'Devletime küsmem' demiş, mücadelesini anayasal çerçevede sürdürmüştür.

Kılıçdaroğlu, yargının, hükümetin meşruiyetini tartışmaya açmıştır. Bir siyasetçi neden devletin meşru zeminini sürekli tartışmalı hale getirir. 2011'den bugüne kadar sistematik olarak devam ettirdiği meşruiyet tartışmasını daha tehlikeli şekilde devam ettirmektedir. Nedir bu; sarayın jandarması-halkın jandarması, sarayın polisi-halkın polisi, sarayın 15 Temmuz'u-halkın 15 Temmuz'u.

Buradan siyasetin temsilcileri olarak soruyoruz; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetin meşruiyetini tartışmaya açarak ne yapmak istemektedir? TBMM'de kabul edilen OHAL'in uzatılması kararı hukuk dışı bir yolla mı alınmıştır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka bir anayasayı mı referans almaktadır? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki başka bir anayasayı esas alarak konuşuyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin başka bir referansınız mı var?

Grup toplantısında yaptığı korkak, ödlek (gibi) ifadelerle ilgili, 15 Temmuz gecesi millet, kimin korkak, ödlek olduğunu görmüştür. Siyaset sorun çözme sanatıdır. Sorunları krize dönüştürme işi değildir.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada 'Nerede isterse orada karşılıklı konuşalım' dediği çerçeveye dönük de, Kemal Kılıçdaroğlu senin öncelikli olarak Cumhurbaşkanımızın muhatabı olabilmen için senin genel başkan olduktan sonra genel başkanlık koltuğundaki oturma ve girdiğin her seçimi de kaybetmiş olarak hangi zaviyeden bakarak bir muhataplık oluşturduğunu da açıkçası merak ediyorum."

Cezaevlerinde tek tip kıyafet

"Sürekli simgeler ve semboller üzerinde mesaj veren kültün, Pensilvanya'da yaşayan meczubun da verdiği birtakım mesajlar vardı. Sürekli morallerini yüksek tutmak ve itirafçı olmalarının önüne geçmek için yaptıkları eylemlerden birisiydi (FETÖ sanığının mahkemeye giderken giydiği Hero yazılı tişört / T24) bu. O gece halkın üzerine helikopterlerle ateş açmış katillerin gülümseyerek mahkeme salonuna gelmesi maşeri vicdanı rahatsız ediyor. Kamuoyunda da bu konuda ciddi rahatsızlık var. Adalet Bakanlığımız bu konuda çalışma başlattı, verilmiş bir karar söz konusu değil."

İsrail'e eleştiri

"İsrail'in Müslümanlara dönük uyguladığı, kapatılması ve Müslümanların katledilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor, İsrail hükümetini evrensel değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."