AKP’den Kapadokya tanıtımı için “Bollywood yıldızı getirelim” teklifi

AKP Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, Kapadokya’nın tanıtımı için Bollywood yıldızlarıyla tanıtım önerdi. Gizligider, “ Hollywood farklı bir noktada, yani onlarla da görüşmeye çalışıyoruz, bu işleri organize eden insanlarla. Artık ülkelerde film çekmek için ayrıcalıkların ötesinde farklı şeyler istemeye başladılar, yani işin ahlakını zorlayan şeyler istemeye başladılar ama Bollywood’u değerlendirebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine korkutucu rakamlarla sezonu bitiren turizm konusunda kaygılar damga vurdu. CHP’nin tutuklu gazeteci, aydın ve çizerler ve dünyadan gelen tepkileri de gündeme getirdiği görüşmelerde AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Hz. Eyyüp’ün çile mağarasının anlamına dikkat çekerek, belirlenecek bir günün “Uluslararası Sabır Günü” ilan edilmesi teklifinin Unesco’ya yapılmasını önerdi.

"Osmanlıca tiyatro"

Bütçe’nin tutanaklara yansıyan milletvekili görüşleri şöyle:

Ekmeleddin İhsanoğlu: Osmanlıca tiyatro görmek isteriz.

Ekmeleddin İhsanoğlu: Osmanlı Dönemi’ne ait tiyatro eserlerinin sahnelenmesi yani Şinasi’den, Namık Kemal’den, Abdülhak Hamit’ten falan, bu dönemden bazı eserlerin… Evet, zorlukları var bunun ama bunu biz kültür mirası olarak… Biz şimdi Latince opera dinliyoruz, İtalyanca opera dinliyoruz, Almanca opera dinliyoruz ve dinliyoruz ve gidiyoruz, seviyoruz; ben şahsen bayılıyorum. Ama bir de Osmanlıca bir tiyatro, bir Hamit’in Finten’ini, Tarık Bin Ziy ad’ını; Şinasi’nin Şair Evlenmesi, Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sini; ben bunları ailemin, çocuklarımın, arkadaşlarımın, öğrencilerimin görmesini, halkımızın görmesini temenni ederim. Bir de Süleymaniye Kütüphanesi’yle bir teklifim var.

“Uluslararası sabır günü ilan edilsin”

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Şanlıurfa, inanç turizmi bağlamında muazzam kültürel ve manevi değerlere sahiptir. Bu değerlerimizi özellikle yurt dışında tanıtarak ülkemize ve bölgemize turist çekebiliriz. Bunun için, şehir kimliği ve inanç turizmiyle ilgili ciddi çalışmalar yapabiliriz. Bu bağlamda, Şanlıurfa orjinli ve Türkiye teklifi olarak UNESCO'ya insanlığın ciddi manada ihtiyacı olan sabrı insanlık âleminde canlı tutmak ve yerleştirmek adına bir günü “Sabır Günü” ilan edebiliriz. Çünkü, Hazreti Eyyüp’ün makamıdır. Orada, malum, biliyorsunuz, çile çektiği mağara vardır. Yine Eyüp Nebi beldesinde mezarı vardır. “Uluslararası Sabır Günü” etkinliği olarak Şanlıurfa merkez olmak üzere dünyada ve Türkiye’de kutlarsak özellikle bölgeye ciddi manada bir katkı sağlarız.

“Bollywood yıldızlı tanıtım”

Ebubekir Gizligider: Yeşilçam, Hollywood, şimdi Bollywood. Yani, çünkü Yeşilçam, evet, 1970’li yıllardan bu yana turizme böyle bir katkı sağladı. Hollywood farklı bir noktada, yani onlarla da görüşmeye çalışıyoruz, bu işleri organize eden insanlarla. Artık ülkelerde film çekmek için ayrıcalıkların ötesinde farklı şeyler istemeye başladılar, yani işin ahlakını zorlayan şeyler istemeye başladılar ama Bollywood’u değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İsmini vermeyim ama bir Bollywood yıldızının Twitter’daki takipçi sayısı 28 milyon ve daha filmleri çekilirken fenomen şeklinde ağızdan ağıza, artık, İnternet ortamında ciddi bir katkı sağlıyor. Biz onlarla da görüşmeler yaptık ama 15 Temmuz, bu kahrolası 15 Temmuz onun da önüne set çekti. Bu konuda Avrupa’nın, Amerika’nın ya da Güney Amerika’nın ikamesi olarak paranın da, ekonominin de yer değiştirdiği merkez anlamında özellikle Hindistan pazarının değerlendirilmesi gerekiyor Saygıdeğer Bakanım ve gerek ülkemize gerekse özelde bölgemize çok yoğun bir rağbetleri var. İki yıl önce Hindistan Cumhurbaşkanını ağırladık ve bizi umutlandıran çok şeyler konuştuk doğrusu. Bu anlamda sinemanın özellikle Bollywood’la ilgili değerlendirilmesini talep ediyoruz.