T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den 'kampüs' girişimi: Gençler arasında destek bulun, yardıma ihtiyacı olanlarla ilişkiyi geliştirin

"İlçelerde genç başkanlar belirleyin"

09 Eylül 2017 06:28

AKP Gençlik Kolları Başkanlığı, üniversite gençleri arasında destek bulmak ve yardıma ihtiyacı olan genç üniversitelilerle ilişki geliştirmek için bir yıl önce kurduğu ‘kampüs’ projesini geliştiriyor.

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki il başkanları toplantısında yapılan sunumda, gençlik kollarının internet sitesine başvuran yeni üniversite öğrencileriyle ilişki kurulması, ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım taleplerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı anlatıldı.

‘Kampüse Hoşgeldin’ adı altında yapılan projeyle 81 ilde üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, okuyacakları şehre ve üniversiteye adaptasyon, barınma ve burs imkânları hakkında rehberlik hizmeti verilmesinin amaçlandığı anlatıldı. Özellikle ailesi farklı kentlerde yaşayan öğrencilerle yardımlaşma amacı taşıyan projeyle ilgili olarak il başkanları toplantısında sunum yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda, gençlik kollarının illerdeki internet adresleri üzerinden başvuran öğrenciler ve ailelere yardım yapıldığı ve verilen hizmetlere dair bilgilendirildikleri anlatıldı.

Gençlerden oy sorunu

Partinin, bir süreden beri gençlere yönelik politikalarına öncelik verdiği biliniyor. Özellikle yeni oy kullanan, yeni seçmen olan gençlerin tercihlerinin AK Parti’den yana olmadığını gösteren araştırmaların ardından, hem il ve ilçe yönetimlerindeki gençlerin sayısını arttırmak hem de partiden uzaklaşan gençleri yeniden kazanmak için çalışmalar başlatıldığı belirtiliyor. Erdoğan da yeni dönemde genç ve kadınların önemine vurgu yaparak, “İlçelerde genç başkanlar belirleyin, il yönetimlerine de genç ve kadınlardan yönetici alın” uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

akpkampüshaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24