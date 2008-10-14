T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'den Jolie'ye sürpriz davet

AKP, düzenleyeceği “İşte Kadın Kurultayı”na, Hollywood'un ünlü aktrislerinden Angeline Jolie'yi de davet etti.

14 Ekim 2008 03:00

AKP, 27-28 Kasım’da düzenleyeceği “İşte Kadın Kurultayı”na, MTV’den medya dünyasına, sanayi sektörüne kadar büyük şirketlerin başarılı kadın CEO’larını davet etti. Davetlilerden biri de sinema dünyasının en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Angeline Jolie oldu. Davet, organizatör Ahmet San kanalıyla yapıldı. Jolie, davete icabet için ABD’deki bir yardım kuruluşuna bağış koşulu getirdi.

AKP, küresel ekonomik kriz sürecinde dikkatleri iş dünyasındaki başarılı kadınlara çekmek için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin tarafından düzenlenen “İşte Kadın Kongresi”nde açılış konuşmasını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa’nın en güçlü kadınları arasında gösterilen Güler Sabancı ve Başbakan Tayyip Erdoğan yapacak.

Toplantıda, erkek egemen iş alanlarında başarılı kadınların deneyimleri anlatılacak. Bu çerçevede elektronikten eğlence dünyasına önemli şirketlerin başındaki kadınlar davet edildi.

Alcatel-Lucent Yönetim Kurulu Başkanı Patricia Russo, Yüksek Adalet Divanı’nın tek kadın üyesi Ruth Bader Ginsburg, Procter & Gamble Yönetim Kurulu Başkanı Susan E. Arnold, Avon Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Jung, MTV Başkanı Judy McGrath, Sony Başkan Yardımcısı Amy Pascal, Hewlett-Packard Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ann Livermore, New York Times Yönetim Kurulu Başkanı Janet L. Robinson, CBS Ana Haber Bülteni sunucusu Katie Couric, CNN Uluslararası Baş Muhabiri Christiane Amanpour, Nestle Yönetim Kurulu üyesi Naina Lal Kidwai, Jumbo Group Yönetim Kurulu Başkanı Vidya Chhabria, Pepsi ve Microsoft Yönetim Kurulu üyesi Dina Dublon, davet edilen isimler arasında yer aldı.

Sürpriz isim Angelina Jolie

AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, toplantıya Hollywood’un ünlü aktrislerinden Angelina Jolie’yi de davet etti. Davet, Ahmet San aracılığıyla yapıldı. San, Jolie’nin toplantıya katılmak için ABD’deki bir yardım kuruluşuna bağış koşulu yapılmasını istediğini AKP’ye iletti. Bu teklif, AKP’ye ulaştı. Geçen haftalarda yapılan MYK toplantısında Jolie’nin bu talebi, Başbakan Erdoğan’a aktarıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24