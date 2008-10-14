AKP'den Jolie'ye sürpriz davet

AKP, 27-28 Kasım’da düzenleyeceği “İşte Kadın Kurultayı”na, MTV’den medya dünyasına, sanayi sektörüne kadar büyük şirketlerin başarılı kadın CEO’larını davet etti. Davetlilerden biri de sinema dünyasının en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Angeline Jolie oldu. Davet, organizatör Ahmet San kanalıyla yapıldı. Jolie, davete icabet için ABD’deki bir yardım kuruluşuna bağış koşulu getirdi.



AKP, küresel ekonomik kriz sürecinde dikkatleri iş dünyasındaki başarılı kadınlara çekmek için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin tarafından düzenlenen “İşte Kadın Kongresi”nde açılış konuşmasını Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa’nın en güçlü kadınları arasında gösterilen Güler Sabancı ve Başbakan Tayyip Erdoğan yapacak.



Toplantıda, erkek egemen iş alanlarında başarılı kadınların deneyimleri anlatılacak. Bu çerçevede elektronikten eğlence dünyasına önemli şirketlerin başındaki kadınlar davet edildi.



Alcatel-Lucent Yönetim Kurulu Başkanı Patricia Russo, Yüksek Adalet Divanı’nın tek kadın üyesi Ruth Bader Ginsburg, Procter & Gamble Yönetim Kurulu Başkanı Susan E. Arnold, Avon Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Jung, MTV Başkanı Judy McGrath, Sony Başkan Yardımcısı Amy Pascal, Hewlett-Packard Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ann Livermore, New York Times Yönetim Kurulu Başkanı Janet L. Robinson, CBS Ana Haber Bülteni sunucusu Katie Couric, CNN Uluslararası Baş Muhabiri Christiane Amanpour, Nestle Yönetim Kurulu üyesi Naina Lal Kidwai, Jumbo Group Yönetim Kurulu Başkanı Vidya Chhabria, Pepsi ve Microsoft Yönetim Kurulu üyesi Dina Dublon, davet edilen isimler arasında yer aldı.



Sürpriz isim Angelina Jolie



AKP Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, toplantıya Hollywood’un ünlü aktrislerinden Angelina Jolie’yi de davet etti. Davet, Ahmet San aracılığıyla yapıldı. San, Jolie’nin toplantıya katılmak için ABD’deki bir yardım kuruluşuna bağış koşulu yapılmasını istediğini AKP’ye iletti. Bu teklif, AKP’ye ulaştı. Geçen haftalarda yapılan MYK toplantısında Jolie’nin bu talebi, Başbakan Erdoğan’a aktarıldı.



