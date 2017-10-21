AKP'den istifası istenen başkanlara mesaj: Mezarlıklar vazgeçilmezlerle dolu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifasını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği belediye başkanlarıyla ilgili olarak "Hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdir, inançlarımızdır, ideallerimizdir, milletimizdir, memleketimizdir, özgürlüğümüzdür" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması sonrası istifa etmeleri beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un ortak karar aldıkları ve görevlerini bırakmayacakları iddia edilmişti.

Karar'da yer alan habere göre; gazetecilere açıklamalarda bulunan Ahmet Sorgun, şunları kaydetti:

“Uzaylılar gelip bizi yönetmeyecek, biz buradayız. AK Parti bir misyon partisidir, dava partisidir, ideoloji partisi değil ama bir ideal partisidir. Şahıslar fanidir baki olan Allah’tır, ülkemizdir, davamızdır, milletimizdir, memleketimizdir. Bizim davamız fani insanlarla baki değildir ama hasbelkader onların taşıyıcısı oluruz biz. Ona ne kadar hizmet edersek o koltukları ne kadar doldurtabilirsek koltuklardan güç alan değil konjonktürel ağırlıklar değil özgül ağırlıklar önemlidir. Onun için koltuklar iş elbisesi gibidir."

"İş yapacağınız zaman giyersiniz sonra onu çıkarırsınız özünüz neyse o kalır. Aslolan özgül ağırlıklardır konjonktürel ağırlıklar değil. Hiç kimse vazgeçilmez değildir, Hiçbirimiz bunu ben önce kendime söylüyorum vazgeçilmez değiliz. Mezarlıklar vazgeçilmezlerle doludur. Vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdir, inançlarımızdır, ideallerimizdir, milletimizdir, memleketimizdir, özgürlüğümüzdür. Bizler ancak bunu taşıyıcısı olabildiğimiz kadar anlam ifade ederiz. Önümüzdeki süreç gerçekten ülkemiz açısından hassas bir süreç. Elbette siz şu cümlelere alışıksınız. Klasik gelebilir bu seçim çok önemli. Hangi seçim önemsiz bizim için. Demokrasinin yerleştiği ülkede veya dünyanın en pahalı coğrafyasında olan bir ülkede hangi seçim önemsiz. 2019 seçiminin önemsiz olduğunu iddia edebilecek kimse var mı? Şu içinden geçtiğimiz çemberde sınırlarımızda terör devletçiklerinin kurulmak istendiği bir ortamda yeni bir mekanizma yeni bir hükümet etme sisteminin yaşanacağı 2019 seçimlerini hiç kimse ıskalayamaz. Onun için ne gerekiyorsa bunun için eğer belediye başkanlarımızın emaneti teslim etmesi gerekiyorsa teslim edecek. Her birimiz teslim etmemiz gerekiyorsa teslim edeceğiz. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımız hiç lafı sözü dolandırmadan net bir şekilde açık bir şekilde uçakta da her yerde de basın mensuplarıyla paylaşıyor. Şu şu arkadaşlarımızdan emaneti teslim etmelerini istedik. Bu kadar net nerede görüldü. Parti kurallar partisidir. Kendi MYK’sı var MKYK’sı var gerekli kararları alır ama ben o noktaya geleceğini düşünmüyorum."