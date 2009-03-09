AKP'den istifa ettiler, Saadet'e transfer oldular

‘İstifalar sürecek’

‘Üyemiz değil ki istifa etsiinler’



Elazığ’da 29 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP ile SP arasında istifa çekişmesi yaşanıyor. AKP'den dün istifa ettiğini açıklayan bin 620 kişi düzenlenen törenle SP'ye katılırken; AKP İl Başkanı Ali Şerifoğulları, istifa ettiği söylenen kişilerin partilerine üye olmadığını söyledi.Elazığ'da dün AKP'den istifa ettiğini açıklayan 1620 kişi, dün gece düzenlenen törenle SP'ye katıldı. Kentte bir düğün salonunda düzenlenen katılım töreninde konuşan SP Elazığ Belediye Başkan adayı Kenan Altıngök, ``Böyle mübarek gecede 1620 kişilik bir grubun bizlere katılmasından büyük onur duyduğumuzu, güç kazandığımızı, belirtmek istiyorum'' dedi. AKP'den istifa ettiğini söyleyenlerin istifa dilekçelerini gösteren Altıngök, “Şu gördüğünüz klasörde tam 1624 kişinin imzası vardır. Biz 24 kişilik küsuratı da saymadık, basın kuruluşlarımıza 1600 kişi verdik. Oysa bunun doğrusu 1624 kişidir. Bakın bazı arkadaşlara baskı yapılarak 4 kişinin ismi bu listeden silinmiştir. 1620 tane koç gibi arkadaşımız yanımızdadır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz'' diye konuştu.Katılım töreninde AKP'den istifa edenleri temsil ettiği belirtilen 16 kişiye eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç, Belediye Başkan adayı Kenan Altungök ile İl Başkanı İlyas Keskin tarafından parti rozetleri takıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altungök, “Listede sahte imza olduğu iddia ediliyor'' sorusuna, ``Sahte imza kesinlikle yok. Sahte imza varsa savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Zaten sahte imza gibi bir iddiaları yok da, `Efendim usulen noter kanalıyla olması gerekiyor' diyorlar. Gerekirse biz bunu noterden de yaptırırız'' dedi. Altıngök bu durumun 2 aylık bir çalışmanın sonucu olduğunu, AKP'den istifaların süreceğini öne sürdü.AKP Elazığ İl Başkanı Ali Şerifoğulları ise, partilerinden 1624 kişinin istifa etiğinin doğru olmadığını söyledi. Şerifoğulları yazılı açıklamada şöyle dedi:“Partimize gelip ‘Ben istifa ediyorum’ diyen kişi ve kişiler olmamıştır. Seçim Koordinasyon Merkezimize 07.03.2009 tarihinde gelen bazı şahıslar partimizin üyesi bile değillerdir. İçlerinden birkaç kişi 22.01.2009 tarihinde gençlik kolları yönetiminin oluşumunda Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'na giremedikleri için istifa etmişlerdi. Bahsi geçen 1600 kişiden bazıları partimizin üyesi olmadıkları için istifaları da olamaz. Bahsi geçen olay tamamen seçim sürecinde partimizi karalamak ve yıpratmak amacıyla yapılmış bir karalama oyunudur.''