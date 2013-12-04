AKP'den istifa etti, CHP 26 yıl sonra aday buldu

Tokat'ın Sulusaray İlçesinde AKP ilçe teşkilatı kurucularından olan 53 yaşındaki Nurettin Çakar, partisinden istifa ederek, CHP'nin 26 yıl sonra ilçede belediye başkan adayı oldu. Çakar, eski partisinin ilçeye herhangi bir icraatta bulunmadığını belirterek, "Bu hizmetleri göremeyince bütün siyasi partilerin tüzüğünü inceledim. CHP’nin, Sulusaray ideallerinin çok uygun ve düzgün olmasından dolayı buraya katıldım" dedi.

Doğan Haber Akansı'nda yer alan habere göre, Tokat’ın Reşadiye İlçesinde 35, Pazar ilçesinde 24 yıl sonra Belediye Başkan adayı çıkaran CHP, Sulusaray ilçesinde de 26 yıl sonra belediye başkan adayı çıkardı. AKP'nin ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olan Nurettin Çakar, partisinin politikalarına tepki göstererek istifa etti. Ardından CHP’ye katılarak Belediye Başkan Adayı oldu.

CHP İl Başkanı Duran Kum, Reşadiye ve Pazar’ın ardından da Sulusaray ilçesinde uzun yıllar sonra aday çıkardıklarını hatırlattı. Tokat Merkez ile birlikte 12 ilçede iddialı olduklarını söyleyen Kum, "CHP’nin 2014 yerel seçimlerde iktidar olacağına hiç bir şüphemiz ve kaygımız yoktur" dedi.

'Sulusaray'a bir şey yapmadılar'

CHP Belediye Başkan Adayı Çakar, eski partisinin ilçeye herhangi bir icraatta bulunmadığını belirterek, ”Bu hizmetleri göremeyince bütün siyasi partilerin tüzüğünü inceledim. CHP’nin, Sulusaray ideallerinin çok uygun ve düzgün olmasından dolayı buraya katıldım" dedi.

Açıklamanın ardından İl Başkanı Duran Kum, Çakar’a partisinin rozetini taktı. Çakar ilçede seçim çalışmalarına başladı.