Eski AKP'li İdris Bal: Emniyet'teki atamalar, fişlemenin itirafıdır

Hülya Karabağlı / ANKARA

Dershane tartışmalarının ardından AKP’den istifa eden Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, Emniyet’teki görevden almaları eleştirdi ve “Siz bir anda binlerce polisi bir yerlerden bir yerlere atayabiliyorsanız, bu fişlemenin itirafıdır” yorumunu yaptı.

Dershanelerle ilgili açıklamalarının ardından kesin ihraç istemiyle AKP disiplin kuruluna sevk edilen ve partiden istifa eden Kütahya Milletvekili İdris Bal, yargı ve emniyetteki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. “Türkiye bir Anayasal rejim krizi içindedir” diyen Bal, kuvvetler ayrılığı ilkesinin işletilmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de eleştiren İdris Bal, “Cumhurbaşkanı böyle durumlarda köşeli konuşmayacaksa ne zaman köşeli konuşacak. Bu tür durumlarda Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere herkesin üzerine düşen bir rol olduğunu düşünüyorum. O rol kutuplaşma rolü değildir” dedi.

“Demokratik ülkelerde günü birlik hareket edilmez, devletin yapısı ile oyuncak hamuru oynar gibi oynanmaz” diyen Bal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi:

“Yasama ile iç içe geçmiş hükümet yargıyı işleyemez hale getiremez. Bu kuvvetler ayrılığının, Anayasa’nın, demokratik geleneklerin ihlali anlamına gelir. Yasama ve yürütmenin yargıyı işleyemez hale getirmesi ciddi bir sorundur. Bu hükümet ile devletin karşı karşıya gelmesi demektir. Artık binlerle ifade edilen polis tayinleri var, bu sebepsiz tayinleri ve yer değiştirmelerin büyük üzüntülere sebep olduğunu düşünüyorum. Fişleme sadece bizde değil tüm demokrasilerde suçtur. Siz bir anda binlerce polisi bir yerlerden bir yerlere atayabiliyorsanız, bu fişlemenin itirafıdır. Paralel devlet iddiası toplum nazarında bu kurumları itibarsızlaştırmaktır. Polisimizin içine, kurumlarımızın içine fitne atılmıştır."

"Siz yasa ile değiştirirsiniz, yeni atamalarda yapabilirsiniz, çok büyük ihtimalle Anayasa Mahkemesi iptal eder ama atananlar atanmıştır. Yoksa herkes biliyor bunun yanlış olduğunu ama önemli olan belirli düzenlemeleri yapmak, belirli adımları atmak ve perdelemektir. Demokratik ülkelerde günübirlik hareket edilmez, devletin yapısı ile oyuncak hamuru oynar gibi oynanmaz.”