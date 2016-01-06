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AKP'den ihracı istenen Yaşar Yakış: İtiraz etmeyeceğim, beni de rahatlatmış olurlar

Bana şu ana kadar bilgi verilmedi. Kesinlikle itiraz etmeyi düşünmüyorum

06 Ocak 2016 20:30

AKP'nin kurucularından olan ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı ve Düzce milletvekilliği yapan Yaşar Yakış, ihraç edilme talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi. Yaşar Yakış, karara itiraz etmeyeceğini belirterek, “Bana şu ana kadar bilgi verilmedi. Kesinlikle itiraz etmeyi düşünmüyorum. Kararlarıyla da beni de rahatlatmış olurlar” dedi.

Bir süre önce Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış'ın ihraç gerekçesi  "AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar" içinde olmak olarak gösterildi. İhraç kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında  önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu'nda alındığı öğrenildi.

 

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