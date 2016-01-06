AKP'den ihracı istenen Yaşar Yakış: İtiraz etmeyeceğim, beni de rahatlatmış olurlar

AKP'nin kurucularından olan ve bir dönem Dışişleri Bakanlığı ve Düzce milletvekilliği yapan Yaşar Yakış, ihraç edilme talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildi. Yaşar Yakış, karara itiraz etmeyeceğini belirterek, “Bana şu ana kadar bilgi verilmedi. Kesinlikle itiraz etmeyi düşünmüyorum. Kararlarıyla da beni de rahatlatmış olurlar” dedi.

Bir süre önce Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış'ın ihraç gerekçesi "AK Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar" içinde olmak olarak gösterildi. İhraç kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu'nda alındığı öğrenildi.