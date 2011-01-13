AKP'den içki 'yasağı' hakkında ilk açıklama

T24- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, tartışma yaratan içki düzenlemleri hakkında konuştu. 24 yaşının altındakilere içki satılmayacağını aktaran haberleri yalanlayan Çelik, içki düzenlemelerini "Dünyada örnekleri var, ABD'de alkol satın alma yaşı 21'dir, Türkiye'de 18. Anayasa'nın 58. maddesi gençlerin alkol bağımlılığından korunması hükmünü getirmektedir, devlete bunu görev olarak vermektedir" diyerek savundu. Hüseyin Çelik bu açıklamayı yaparken Facebook'ta içki düzenlemesine karşı kurulan "AKP'ye içiyoruz" başlıklı etkinliğe katılanların sayısı 33 bine ulaştı.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündemi değiştiren içki yasağı haberlerini değerlendirdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"24 yaşının altındakilere içki satışına yasak haberleri gerçeği yansıtmıyor. Yönetmelik şu an elimde... Dünyadaki örnekleri de elimde, ABD'de alkol satın alma yaşı 21'dir, Türkiye'de 18. ABD'de 21 yaşından gün almamış olsanız size alkollü içki satışı yapılmaz. Finlandiya, ABD, Fransa, Almanya'da, dünyadaki medeni ülkelerde alkol ve sigaranın üretimi, satışı, sunumu, reklamı, promosyonuyla ilgili yapılmış düzenlemeler vardır.

Şunun altını çok net çizmek istiyorum, kanunlarda ve yönetmeliklerdeki gereklilikleri yerine getiren herkes alkol veya sigaranın satışını, sunumunu veya tüketimini yapabilir. Bu konuyla ilgili hükümetin tavrından kaynaklanan kısıtlama söz konusu değildir.

Neye dayanarak böyle bir yönetmelik hazırlanmıştır? Anayasa'nın 58. maddesi gençlerin alkol bağımlılığından korunması hükmünü getirmektedir, devlete bunu görev olarak vermektedir. 4702 ve 4733 sayılı kanun, bazı kısıtlamalar ve yasaklamalar getirmektedir. Yönetmelik bu çerçevede hazırlanmıştır. Uluslararası alanda taraf olduğumuz ve imza attığımız bazı şartlar vardır ayrıca. Alkol ile ilgili Avrupa şartı var, yönetmelik hazırlanırken gözönünde bulundurulmuştur."



"AKP'ye inat kafayı çekiyoruz"





Hüseyin Çelik içki düzenlemesini savunurken Facebook'ta içki düzenlemesine karşı kurulan "AKP'ye içiyoruz" başlıklı etkinliğe katılımcıların sayısı da hızla artıyor. İçki yasaklarına karşı 29 Ocak Cumartesi gecesi yapılacak protestoya katılacağını açıklayanaların sayısı 33 bini geçti.

İçki yasakları ve Efes Pilsen Spor Klübü'nün isminin değiştirilmesine karşı oluşan Facebook grubunun kurucuları açıklamaya şunları yazdı:

"Yer: Alkol temin edebildiğiniz her yer!

Hepimiz 29.01.2011 günü AKP'ye inat kafayı çekiyoruz !!

Zaman, mekan ayrımı gözetmeksizin, AKP'ye inat kafası güzel bir Türkiye!"





Konserde, düğünde, nişanda içkiye kısıtlama





Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yayınladığı yeni yönetmelik, içki satışı ve kullanımına bakkallardan restoranlara, seyir yerlerinden açılışlara kadar kısıtlama getiriyor.

Yeni yönetmeliğine göre, catering şirketleri artık davet, organizasyon, konser, sergi ve açılışlara içki satışı yapamayacak. Yeni yönetmelik kır düğünlerini, nişanları ve açık hava davetlerini de etkileyecek.

Yönetmelik restoranlara da yasaklar getiriyor. Artık restoran sahipleri içkileri sergileyemeyecek, yani içkili tanıtım yasaklanacak.

Otoyolardaki tesislerde alköllü içki satışı yapılamayacak. Bu yasak tüm sahil yörelerindeki tesisleri de kapsıyor.

Topkapı Sarayı bahçesinde ve Aya İrini'deki konserlerde şarap servisi yapılamayacak.

24 yaşına kadar gençlerin katıldığı etkinliklerde alkollü içki satışı ve sunumuna da yasak geliyor.

Yeni yönetmeliğe göre açık alkollü içki satış belgesi bulunmayan işletmeler, alkollü içki servisi yapamayacak.



Dünya basını: Sigara ve içki Türkiye'de tabu





İçki yasağı dünya basınında yankı buldu, New York Times "Türkiye'de alkol kullanımı sınırlandı" ifadesine yer verdi.

Gazete, yeni yönetmelikle birlikte süpermarketlerde alkollü içeceklerin çocukların ilgisini çekecek ürünlerin yakınlarına yerleştirilmesinin yasaklandığını belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesi de Türkiye'deki içki ve sigara yasağını değerlendirdiği makalesinde "Sigara ve içki içmek Türkiye'de artık tabu" yorumunu yaptı.

Efes Pilsen'in adını değiştirmek zorunda kalacağının vurgulandığı makalede, içki ve sigaraya getirilen kısıtlamaların sağlıkla ilgili nedenlerden çok siyasi amaç taşıdığına dikkat çekildi. Makalede, "Kısacası, alkolle mücadele Türk hükümetinin yeni politikalarından birini oluşturuyor. Bu mesele, hükümetin yalnızca sağlık ve güvenlik açısından değil siyasi kazanımlar elde edebileceğini düşündüğü yeni bir savaş alanı haline geldi" denildi.



4. Murat yasağı





Tasarı Türkiye medyasında da geniş yankı buldu. Vatan gazetesi, "Kolonyaya bile içki ruhsatı" başlığıyla verdiği haberde, "Eczanelerin kolonya ve pansuman için alkol satışına bile yasak geliyor" diye yazdı.

Sözcü gazetesi ise "4. Murat Yasağı" başlığını atarken haberin spotunda "Artık davetlerde içki sunulamayacak. Deniz kenarında rakı balık keyfi yapılamayacak. İçki yasağı giderek genişliyor" ifadesine yer verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan bugünkü (12 Aralık 2011) yazısında oy kullanma yaşı 18'ken içki içme yaşının nasıl 24 olabileceğini sorgularken Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan "evlilik yaşını da 24'e çıkaralım" ifadelerini kullandığı yazısıyla hükümetin düzenlemelerini eleştirdi.