AKP'den Gökçe'ye EXPO şoku!

T24- AK Parti'nin seçim bildirgesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i şok etti. Bildirgede Gökçek’in “Söke söke alırız” dediği EXPO 2020 fuarının İzmir’de yapılması için girişim başlatılacağı ve destek sağlanacağı vurgulandı.

Ankara ile İzmir arasında gerilim yaratan dünyanın en büyük fuarı EXPO 2020 adaylığı konusunda son sözü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in çabalarına karşın Erdoğan, 2020 EXPO için aday kentin İzmir olacağını açıkladı.

AK Partinin seçim bildirgesi Gökçek’i şok etti. Bildirgede Gökçek’in “Söke söke alırız” dediği EXPO 2020 fuarının İzmir’de yapılması için girişim başlatılacağı ve destek sağlanacağı vurgulandı. Bildirgedeki bu taahhüt, 12 Haziran seçimleri öncesi İzmir’e iki bakanını aday olarak kaydıran AKP’nin, bu ile yeni bir yatırımı olarak değerlendirildi.

“Şangay'a soralım”

Dünyanın en büyük fuarı için İzmir ve Ankara arasında çekişme yaşanıyordu. Gökçek, İzmir’in yeterli gayreti gösteremeyerek EXPO 2015’i Milano’ya kaptırmasını eleştirirken, “EXPO’da en önemli kent Şangay’dır. Şangay Belediye Başkanı ağırlığını nereye koyarsa, o kent EXPO’yu alır. Ben Şangay’dan Ankara’ya kesin destek sözü aldım’’ açıklaması yapmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Gökçek’e, “Şangay, Çin Halk Cumhuriyeti’nin önemli bir vilayeti” cevabını vermişti.