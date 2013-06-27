AKP'den 'Gezi Parkı' önergesi

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP, Gezi Parkı olayları için Meclis Araştırması istedi. 148 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanılğı’na verilen araştırma önergesinde, muhalefet ve sosyal medya nasibini aldı. Önergenin gerekçesinde, “Protestolar kısa zamanda herhangi bir amacı veya talebi olmayan hükümet aleyhtarı şiddet ve vandalizm görüntülerine sahne olan ideolojik bir harekete dönüşmüştür” dendi. Sosyal medyada sıkça dezenformasyon yapıldığına dikkat çekilerek, “Sosyal medyada, olaylar abartılmış ve provakatif bir dil kullanılmıştır” dendi. Provatif dil eleştirisinde şu örneklere yer verildi: Katliam, isyan, sosyal ağların bloke edildiği bir iç savaşın çıktığı onlarca hatta yüzlerce ölü olduğu, soy kırım yapıldığı binlerce kişinin kayıp olduğu gibi.

30 sayfalık önergede şöyle dendi: 27 mayıs 2003 gecesi İstanbul gezi parkı civarında yol genişletme çalışmaları çerçevesinde başka yerlere nakledilmek üzere bazı ağaçların sökülmesine karşı tepki olarak 40 50 kişilik bir grubun gösterileri ile başlayan, bilahare kamu düzenini ve toplumsal barışı bozucu bir nitelik kazanan müessif olayların sebep ve sonuçları ile ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların araştırılmasında fayda mülahaza edilmektedir.

Gezi Parkı Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi durumunda 17 kişilik bir araştırma komisyonu kurulacak.

AKP’nin Gezi Parkı Araştırma önergesi