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AKP'den Genelkurmay'daki toplantı için ilk yorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, komutanların dünkü toplantısını, "Hangi toplantı menfi etki edecekse tarih önünde sorumlu olacak" sözleriyle değerlendirdi.

24 Şubat 2010 02:00

T24- AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, komutanların dünkü toplantısını, "Hangi toplantı menfi etki edecekse tarih önünde sorumlu olacak" sözleriyle değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, "Balyoz Güvenlik Harekatı Planı" iddiaları soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Her davet edilen, çağrılan, sorguya alınan 'suçludur' diye bir kural yok" dedi.

Kapusuz, AK PArti Genel Merkezi'ndeki il halkla ilişkiler başkanları toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "yaşanan gelişmelere ilişkin toplantılar oldu, Genelkurmay'ın da bir açıklaması oldu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kapusuz, şunları kaydetti: "Yargılama süreciyle ilgili olan bazı konular yargıya intikal ettiği için çok fazla konuşulmasının erken olduğunu düşünüyorum. "Bir kez daha şunu açık bir dille ifade edeyim; her davet edilen, çağrılan, sorguya alınan 'suçludur' diye bir kural yok. Dün sorgulaması yapılanlar mahkemeye çıkarıldı bir kısmı tutuklandı, bir kısmı da serbest bırakıldı. Ama ben medya başta olmak üzere, siyasetçilerimiz de dahil olmak üzere, herkesin bürokrasi de dahil buna, yargıyı rahatsız etmemesini, kendi haline bırakmasını, görevini rahatlıkla yapabilmesinin ortamını sağlamaya davet ediyorum. Buna hangi toplantı, hangi görüşme, hangi açıklama menfi etki edecekse, bu, tarih önünde sorumluluğu da beraberinde getirecektir. Bugünkü konuşulan, yaşanılan her olay yarın da herkesin önüne konulacaktır. Dün nasıl yaşananlar bugün gündeme gelmişse, bugünkü yaşananlar da yarın yine toplumun gündeminde olacaktır. Herkesi Anayasa ve yasalardaki yazılı olan kurallara davet ediyor, buna uygun hareket etmelerini de bekliyorum, diye açık bir samimi kanaatimi de ifade etmek istiyorum."

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