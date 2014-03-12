AKP'den fezlekeler için 'gizlilik' atağı

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP, CHP'nin eski 4 bakan hakkında hazırlanan fezlekeleri Meclis'te okunması yönünde başlattığı girişimlere karşılık CMK'nin 'soruşturmanın gizliliği' gerekçesiyle dosyaları incelettirmeme yolunu seçecek.

TBMM Başkanlığı ve iktidar kulislerinden gelen bilgiler, seçimden önce fezlekelerin incelemeye açılmaması yönünde. Yani, Meclis olağanüstü toplanacak. Genel Kurul’da dört eski bakanın yolsuzluk ve rüşvet dosyasının üst yazısı okunacak. Ancak, dosyalar incelemeye açılmayacak. Dört eski bakanla ilgili Meclis soruşturma önergesi verilene kadar dosyaların incelemeye açılması istenmiyor. Soruşturma önergesi sonrasında da bazı sınırlamalar getirilmek isteniyor. Buna göre, soruşturma komisyonu üyesi dışındakiler dosyaları incelemeyecek.

‘Soruşturmanın gizliliği’

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, ‘soruşturmanın gizliliğini’ düzenleyen 157. Maddesi TBMM Başkanlığı ve iktidar kanadının zırhı gibi görünüyor. Bu gerekçeye dayanılarak fezlekelerin incelenmesinin önüne geçilecek. Ancak, CHP Anayasa’nın ‘milletvekili dokunulmazlığını’ düzenleyen 83. Maddenin birinci fıkrası ile iç tüzük hükümleriyle kaşı hamleye hazırlanıyor.

CHP’li Kart: Meclis’in müktesebatıdır

Anayasa ve Adalet karma Komisyonu Üyesi, Konya Milletvekili Atilla Kart, T24’e dosyaların incelenmesinin engellenmesi için masaya getirilecek olan CMK’nin157’nin yerinde bir gerekçe olmadığını söyledi. “Dosyalar Meclis’e geldikten sonra Meclis müktesebatına girer. Her milletvekilinin incelemesine açılır” diyen Kart, aksi bir durumun milletvekilinin yasama yetkisinin gaspı olacağına dikkat çekti.

184 milletvekili hazır

CHP, AKP iktidarının dört eski bakanı Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’le ilgili yolsuzluk ve rüşvet dosyaları için TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran 110 imzayı buldu. CHP’ye MHP, BDP ve Bağımsızlar da destek veriyor.

CHP’nin imzaları TBMM Başkanlığı’na vermesinin ardından olağanüstü toplantı için takvim başlayacak.

Tek gündem maddesi fezlekeler. Dört bakanla ilgili fezlekelerin TBMM Genel Kurulu’nda okunması için toplantı yeter sayısı 184’ü bulmak gerekiyor. Meclis’in ne zaman toplanacağı ise iç tüzük hükmüne bağlı.

CHP, olağanüstü toplantı için 18 Mart’ı belirledi. Ancak, toplantının aynı gün olup olmaması TBMM Başkanı Çiçek’in kararıyla olacak. Meclis Başkanı Çiçek, iç tüzük gereğince, önergedeki çağrı talebini en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlü kılınıyor.

Buna göre, toplantı CHP’nin belirlediği gün de yapılabilir. Ya da başvurusundan itibaren 7 gün içinde hatta yedinci günde olabilir.

Başkanlık divanı yerine oturacak

Olağanüstü toplantılarda Başkanlık Divanı yerine oturuyor. Yani, toplantı yeter sayısı bulunursa Meclis Genel Kurulu, CHP’nin fezleke talepli gündemiyle toplanacak.

Yakut mu? Mumcu mu?

TBMM’nin nöbet çizelgesine göre, 18-19-20 mart tarihlerinde TBMM Genel Kurulu’nu Sadık yakut, 25-26 ve 27 Mart’ta Güldal mumcu yönetiyor.

Meclis’te olağanüstü toplantı çağrıları Meclis’in Anayasası olarak bilinen iç tüzük 7. Maddesiyle düzenleniyor. Madde şöyle:

Tatilde veya aravermede toplantı

MADDE 7– Türkiye Büyük Millet Meclisi, tatil veya araverme sırasında Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.

Cumhurbaşkanı, toplantı çağrısını doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine yapar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebilir. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.

Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması şarttır.

Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya aravermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer.