AKP'den F klavye hamlesi

T24 - Dizüstü bilgisayar üreten firmalara F klavye imalat şartı getirilecek. AKP, Türkçe yazmaya daha uygun olan F klavyenin yaygınlaştırılması için kolları sıvadı.



Habertürk gazetesinde yeralan habere göre, AKP, Türkçe yazmaya daha uygun olan F klavyenin yaygınlaştırılması için kolları sıvadı. İlk etapta okullardaki bilgisayarlar, F klavyeli hale getirilecek.



Türkiye’de satış yapmak isteyen dizüstü bilgisayar firmalarına da F klavyeli imalat şartı konacak bilgisayarlarda Türkçe yazmaya daha uygun olan F klavyenin yaygınlaştırılması için kolları sıvayan AKP yönetimi, işe “üretim noktası”ndan başladı.



Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Şükrü Haluk Akalın ve Vestel Genel Müdürü Timur Tuncer ile bir araya gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem F klavye için görüş alışverişinde bulundu.



Ardından Vestel, Türk Dil Kurumu’nun desteğiyle tuşlardaki ifadelerin de Türkçe yazılı olduğu dizüstü bilgisayarlar için prototip F klavye yaptı. Konuya ilişkin çalışmaları hakkında bilgi veren Erdem, “Bu işin peşini bırakmayacağım. Q klavye Türkçe’ye ters, Q klavye ile yazmak daha zor. Çünkü Türkçe’de çok kullanılan harflerin yeri kıyıda köşede kalmış. Ancak, F klavye tam tersi; Türkçe’de çok kullanılan harfler hemen parmaklarımızın altında. F klavye ile yazı akıp gidiyor” diye konuştu.





Hedef kitle çocuklar



Q klavye ile yazma alışkanlığını değiştirmek biraz zor” diyen Erdem bu zorluğu bilgisayarla yeni tanışan çocuklar üzerine yoğunlaşarak aşacaklarını anlattı. “Okullardaki bilgisayar sınıflarındaki klavyelerin F klavyeye çevrilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’mızla görüşeceğiz. Ardından bunu kamu kurumlarımıza yaygınlaştırmak için gayret göstereceğiz” dedi.





‘İspnaya'da İspanyolca'



Türkiye’de satış yapmak isteyen bilgisayar firmalarına, “Müşteriye sunacağınız seçenekler arasında mutlaka F klavyeli bilgisayar olmalı” şartı getirilmesi gerektiğini söyleyen Erdem, “Arap ülkelerinde klavyeler Arapça, İspanya’da İspanyolca, Türkiye’de de Türkçe olmalı” açıklaması yaptı.







