AKP'den 'Erken seçime gidilecek mi' sorusuna yanıt: İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Erken seçime gidilecek mi?" sorusuna, "İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız" diye yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin, 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önerdi. "Olumsuz gelişmeler yaşanabilir" uyarısı yapan Bahçeli'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısına değinmeyerek 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin Kasım 2019'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP, HDP ve İyi Parti'den "Hazırız" cevabı geldi.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilen "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır" ifadesini kullandı.

HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin olarak soruları yanıtlayan Ünal'ın açıklamalarından bir bölümü şöyle:

"(Bahçeli-Erdoğan)Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde.

Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız."