AKP'den 'Diyarbakır il binası'yla ilgili ilk açıklama

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AKP Diyarbakır il binası görüntüleri için TIKLAYIN

Gözaltına alınanlar AKP binasına götürüldü



AKP'den ilk açıklama

Polis iş makinelerinin camlarını taş atarak kırdı

İş makineli eyleme soruşturma

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, YSK’nın aldığı kararları protesto etmek için BDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde toplanarak yürüyüşe geçen bir grup ile polis arasında çatışma çıktı. İlçe belediyelerine ait iş makineleri ile parti binası çevresinde barikat kuran BDP'lilere polis müdahale etti. Araç lastiklerini bıçakla patlatan çevik kuvvet polisi, cop ve taşlarla hem partililere saldırdı hem de araçların camlarını kırdı.Göstericilerde patlatılmadan yakalanan çok sayıda molotof kokteyli ve havai fişek ele geçiren çevik kuvvet polisi, olaylar sırasında gözaltına aldığı çok sayıda BDP'liyi 200 metre mesafedeki AKP İl binasına götürdü.AKP Diyarbakır İl Başkanı Halit Advan yaptığı açıklamada, olayların meydana geldiği sırada kendisinin bir köyde taziye ziyaretinde bulunduğunu belirtti.Olayların ardından 3 il başkan yardımcısının parti binasının önüne çıktığını bildiren Advan, şunları söyledi:“Arkadaşlarımız, polisin gözaltına aldığı şahısların değil partinin içine, önüne bile getirilmesine engel olmak istiyorlar. Polise 'Burası bir sivil partidir, sivil bir siyaset organıdır, burası polisin işlem yapacağı bir nokta olamaz' diyerek engel olmuşlar. Bu tartışmalara bizzat BDP İl Başkanı Mehmet Ali Aydın şahittir. Bu sırada BDP İl Başkanı Mehmet Ali Aydın il binamızın taşlanmasından dolayı bize geçmiş olsun ziyareti için gelmiş. Bu ziyaret sırasında il başkan yardımcılarımızın polise mukavemetini izliyor.Polisin göstericilere, partimizin önünde gözaltı işlemi yapması tasvip edeceğimiz bir şey değil. Göstericiler parti binasına alınmadı, il binası karakol değil.”AKP Diyarbakır Milletvekili adayı Galip Ensarioğlu da dünkü olaylarda, polisin birkaç kişiyi parti binasına almak istediğini, parti yöneticilerinin buna izin vermediğini söyledi.Parti yöneticileri ile polis arasında bu konuda ciddi tartışmaların yaşandığını belirten Ensarioğlu, “Emniyet müdürümüz ile de konuyu görüştüm. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğimizi ve bunun yanlış bir algıya neden olacağını, polis arkadaşların konuya hassasiyet göstermesini söyledim. O sırada şehrin her yerinde olay vardı. Hem polisler hem de göstericiler gergindi. Bazen böyle kontrol dışı olaylar yaşanabiliyor. Partimiz, karakol binası değil” ifadelerini kullandı.Diyarbakır'da YSK'nın veto kararını protesto etmek isteyen yaklaşık 5 bin kişi BDP il binası önünde ellerinde Abdullah Öcalan ve PKK flamaları olan göstericiler 5 Nisan Mahallesi'ndeki demokratik çözüm çadırına yürümek için toplandı. BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, bağımsız milletvekili adayı Nursel Aydoğan, BDP Yenişehir İlçe Başkanı Baki Karadeniz, Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Burunak ile görüşerek, yürümek istediklerini söyledi.Emniyet Müdür Yardımcısı Burunak, "Emine hanım, bu şekilde yürümenize izin veremem. Örgüt bayrakları, molotof kokteylleri, bazı bez parçaları ve yüzleri maske ile örgüt propagandasının yapılmasına izin veremeyiz" dedi. Bunun üzerine Emine Ayna, "Ya bırakın Allah aşkına. Bu ülkenin başbakanının görüştüğü bir kişi için bez parçası diyemezsiniz. Bakın size kolaylık sağlansın diye bir güzergah seçtik" dedi. Burunak ise "Emine hanım bu iş makinelerinin ne işi var. Yani bunu neden yapıyorsunuz" sorusuna karşılık Ayna, "Açık söylemek istiyorum. Polislerin ve polis araçlarının binamıza girmemesi için barikat kurduk bu araçlarla" dedi.Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine BDP'liler kısa bir durum değerlendirmesi yapmak üzere Emniyet Müdür Yardımcısı Burunak'ın yanından ayrılırken, yüzleri maskeli göstericiler polise taş, molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırmaya başladı. Çevik kuvvet polisinin de karşılık vermesi sonucu ortalık bir anda savaş alanına döndü.Olaylar sırasında Bağlar ve Yenişehir belediyelerine ait barikat olarak kullanılan bir traktör ve kepçedeki sürücüler, araçları resmi ve sivil polislerin üzerine hızla sürmeye başladı. Çevik kuvvet polisi taş, gaz bombası ve plastik mermilerle ateş ettiği traktör kepçeyi yaklaşık 200 metre sonra durdurdu ve araç sürücüsü gözaltına alındı.Çevik kuvvet polisleri daha sonra barikat olarak kullanılan iş makinelerinin makinelerinin camlarını taş ve copla kıran çevik kuvvet polisi, araç lastiklerini ise bıçaklarla patlattı. BDP seçim otobüsüne de taş, jop, gaz bombaları ve plastik mermi atıldı. Göstericilerin girdiği BDP il başkanlığı binasına tazyikli su ile müdahale edilirken, binanı camları kırıldı.Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Nursel Aydoğan'ın içeride bulunduğu sırada parti binasına da biber gazı sıkan çevik kuvvet polisini, güvenlik şubeye bağlı polis memurları sakinleştirmeye çalıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun gerçekleştirdiği izinsiz gösterilere müdahale eden güvenlik güçlerinin, belediyelere ait iş makinesi ve kamyonlarla engellenmesiyle ilgili soruşturma açtı.İlgili belediyelerin yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanmak suçundan” soruşturma yürütüleceği öğrenildi.