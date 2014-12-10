AKP’den ‘devlet arması’ önerisi

AKP, devlet arması önerisinde bulundu. Devlet armasını belirlemek üzere Meclis’te kurulacak komisyon devlet ihale yasasına tabi olmaksızın görüş ve hizmet alımı yapabilecek.

AKP’lilerin verdiği yasa önerisine göre, armayı belirlemek üzere oluşturulacak 12 kişilik komisyon, partilerin önereceği 3’er isimden oluşacak. 3 ay süreyle çalışacak komisyonun belirleyeceği arma tasarımı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylandıktan sonra kesinlik kazanacak, belirlenen bu arma Resmi Gazete’de de yayımlanacak.

Milli şuura katkı

Teklifin gerekçesinde, dünyadaki 193’ü BM üyesi 203 ülkeden Türkiye ve Dominik Cumhuriyet dışındaki 201’inde ulusal bayrakların yanı sıra kurumsal görünürlük unsuru olarak kullanılan ulusal armaların da bulunduğu belirtildi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun armasının Cumhuriyetin ilanı ile kaldırıldığı, 1927’de bir devlet arması için çalışma yapıldığı ancak sonuçlandırılmadığı da belirtilen gerekçede, tüm kurumların ortak şekilde kullanacağı armanın devletin kurumsal kişiliğine katkı sağlayacağı savunuldu. Gerekçede, bu yasa teklifi verilirken devlet armamızın olmasının milli şuura imgeleme üzerinden sağlayacağı katkıya da dikkat edildiği vurgulandı.

İşte 1927’de yarışmayı kazanan arma

1927 yılında Maarif Vekaleti’nin (Milli Eğitim Bakanlığı) himayesinde devletin armasını belirlemek üzere bir yarışma düzenlendi. Arma yarışmasının amacı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devletinden ayrı yeni Cumhuriyetin şanına yaraşır bir şekilde sembolize edilmesiydi. Çünkü Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte Osmanlı Arması'nın hukuksal değeri ortadan kalkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti arması için Maarif Vekâleti'nin genel bir yarışma açması kararlaştırıldı. Yapılan müsabakayı Namık İsmail’in hazırlamış olduğu arma kazandı. Armada bir kalkan yüzüne çizilen ve Türklüğün esas simgeleri sayılan meşale, harbe(kısa mızrak), kurt, başak, T.C. kısaltmalarını taşıyan İstiklâl Madalyası bulunmaktaydı. Kalkanın ortasında en büyük saha ay ve yıldızla hasredildi.