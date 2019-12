AKP'den CHP'ye misilleme

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Tayyip Erdoğan, bir süredir gündemi oluşturan CHP'nin yeni açılımı çarşaflı üyelerin partiye katılımına karşı misilleme yaptı. Bugün yapılan AKP Grup toplantısında, diğer partilerden transfer edilen başı açık kadınlar AKP'ye katıldı. Erdoğan, üçü CHP’li olmak üzere DP ve ANAP’tan 6 kadına partiye hoş geldin dedi ve rozet taktı.



AKP’nin ilk kadın transferleri arasında kürsüye ilk çağrılan Antalya Muratpaşa Belediye Meclis üyesi Gaye Doğanoğlu oldu. Başbakan Erdoğan rozetini taktıktan sonra Doğanoğlu ve Antalya milletvekilleri ile kol kola partilileri selamladı.



Diğer bir kadın transfer ise Manisa’dan gerçekleşti. Manisa Belediye Meclis üyesi Suna Mahbup İnce de rozetini Erdoğan’dan aldı.



Ankara Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Şehriban Ercan ile CHP’den transfer edilen Ayşe Ümit, Gökşin Saraç ve Meliha Erdoğan grup toplantısına katılan AKP’lilerden büyük alkış aldı.



Dört temel taş



Grup toplantısında katılımlardan önce Başbakan Erdoğan, bir konuşma yaptı. Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Çocukların emanet edildiği öğretmenlerin sorunlarınını çözmek için bütün imkanları zorlayarak önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirten Erdoğan, iktidara

geldiklerinde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde büyüteceklerini söylediklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak sıraladıklarını anımsattı.



Eğitimde neler yapıldı?



Göreve gelir gelmez, en öncelikli hizmet alanını, eğitim olarak belirlediklerini kaydeden Erdoğan, bu konuda yapılanları şöyle anlattı: "Eğitim bütçesini artırdık, 130 bin derslik yaptık. 133 bin 609 kadrolu öğretmen, 50 bin sözleşmeli öğretmen 17 bin 397 diğer personel olmak üzere toplam 200 bin personel istihdamını gerçekleştirdik. Buna ek olarak, her yıl 25 bin olmak üzere 6 yılda toplam 154 bin 661 usta öğretici aldık. Öğretmenlerimizin maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirmeler sağladık. TOKİ ve İLKSAN işbirliği ile 2 bin 814 öğretmeni konut sahibi yaptık. Öğretmen atamaları konusunda spekülasyonların önüne geçecek, bilgisayara dayalı adil bir sistem kurduk."



G-20'de kriz ele alındı



Erdoğan, daha sonra İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye-İtalya İş Konseyi toplantısı ile ABD ve Hindistan'daki temasları hakkında bilgi verdi. İtalya ile her alanda işbirliğinin daha da artacağını belirten Erdoğan, "Atak helikopterlerinin", Türkiye'de üretileceğini söyledi.

İzmir'deki toplantının ardından G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gittiğini hatırlatan Erdoğan, "Birebir görüşmelerde Türkiye ile o ülkelerin, şu anda ne gibi ilişkiler içerisinde olduğunu, gerek siyasette, gerek ekonomide, ticarette, ne durumdayız, bunları görüşme fırsatımız oldu. Liderler olarak devam eden mali krizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Önümüzdeki dönemde atılacak adımları kararlaştırdık. Zirvede ortak hareket ve önümüzdeki dönemde, zirve toplantılarına devam etme kararı aldık" dedi.



'Kriz en az bizi etkileyecek'



Krizin en az Türkiye'yi etkileyeceğini ileri süren Erdoğan, bu konuda da şunları söyledi:

"Türkiye'de atılabilecek adımları sektör temsilcileriyle, sosyal taraflarla, uzmanlarla işadamlarıyla derinlemesine değerlendiriyoruz. Kimse hükümeti, köşeye sıkıştırarak, (farklı

ülkelerde şu olmuş, bizde niye yok. Neden bizde de paketler açıklanmıyor) gibi,

2000-2001 krizlerinde olduğu gibi bizden herhangi bir şey beklemesin. Biz açıklayacağımız paketleri, tüm taraflarla görüşüyoruz. Görüştükten sonra açıklayacağız. Ama kusura bakmasınlar, krizi fırsata dönüştürecek primi de kimseye vermeye niyetli değiliz. Zira, puslu havaları sevenler var. Biz puslu havaları sevenlere de fırsat verme niyetinde değiliz.

Bu, Türkiye'de AK Parti iktidarının ortaya çıkardığı bir kriz değildir. Bu krizin kaynağı malum, ABD'dir, Avrupa'dır. Oradan esen bir rüzgar söz konusudur. Bu rüzgar dünyada küresel bir dünyada yaşadığımıza göre, oralarla ilintili, bağlantılı olan her kurumu da etkileyecektir. Ama az,

ama çok. Ama biz ne diyoruz, (En az inşallah bizi etkileyecek) diyoruz."



'Bu değişimi yapanları kutluyorum'



Başbakan Erdoğan, konuşmasında, CHP'ye çarşaflı üyelerin katılımını da değerlendirdi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, çarşaflı bir kişiye, partiye katılırken rozet

takmasını kastederek, kendisini sevindiren yeni bir döneme girildiğini söyledi. Bu değişim ve dönüşümü yapanları kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Benim aziz milletim, bugüne kadar kendisini tesvih (geciktirme) eden bu çevrelere karşı hep cevabını vermiştir. Ama Türkiye'yi bugüne kadar tanımayanlar var. Ama öyle zannediyorum ki Türkiye'yi bütün gerçekleriyle tanımaya başladılar. Bu, güzel bir gelişmedir. Türkiye'yi nihayet doğru şekilde anlamaya çalıştılar.

Her ne kadar, 29 Martta bir seçim varsa da... Böyle bir yaklaşımın olması, rozetlerin takılması güzeldir. Gerçekten ben bu değişim, dönüşümün arkasında inşallah, olumlu umutlar taşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu benim hakkım değil mi? Hakkım. Çünkü yıllarca farklı kesimlerin, farklı düşüncelerin, farklı giyim tarzlarının bu ülkede yaşadığının farkına hamdolsun nihayet vardılar. Bu gelişmeler güzel şeyler.

Tabi, olumsuz çıkışlar olacaktır. Sayın genel başkan, buna karşı dik durmalı, boyun eğmemeli. Bundan sonraki süreçte, bu duruş böyle devam ederse, inanın ülkenin bir çok sorunu da çok daha çabuk çözülür. Siyasetin temeli, tutarlı olmaktır. Bunu çok açık ve net söylemek zorundayım. Dürüst olmaktır, uzun soluklu olarak aynı çizgide yürüyebilmektir."



'Yoksul olan kaymakamlığa gitsin'



Başbakan Erdoğan, yoksul kesime yaptıkları yardımın eleştirilmesine de tepki gösterdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemde yoksul olan kesimlere hitap ediyorum; Bu işin spekülasyonunu yapanlar çok. Ben diyorum ki işi gücü olmayan vatandaşım, dar gelirli, hiçbir geliri olmayan vatandaşım, git

kaymakamlığa müracaatını yap, müracaatını yaptığın anda Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu senin yardımına ulaşacaktır.

Oraya müracaat ettiği zaman asgari 150 YTL'yi oradan bir defa, kaymakamlıktan alır. Bununla iş kalmıyor, yemeği de gider. Bununla kalmıyor, kış kömürü de gider. Bununla kalmıyor,

çocuklarını okutacak, çocukları için de erkek, kız, orta ve ilköğretimde olanlara da her ay yine biliyorsunuz destek ayrıca gider.

Siz fakir fukara, garip gurebanın adresini bulamadıysanız, ben ne yapayım? Biz bulduk, gidiyoruz."



Çalışmayana bedava ev



Toplu konutta bugüne kadar gerçekleştirilen 330 bin inşaattan 230 binini sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Erdoğan, "Bizim şimdi 45 metrekarelik yeni daireler yapmamız lazım.' Bu yeni dairelere de başını sokacak yer bulamayan vatandaşlarımız arasından seçeceğiz ve hiçbir geliri, imkanı olmayanları oralara yerleştirerek, iş imkanı buluncaya kadar onlardan kira bile almayacağız. İş imkanı bulduktan sonra, 'şimdi peşinatsız ayda 100 YTL ödeyerek buranın sahibi ol' diyeceğiz" diye konuştu.



Erdoğan, eğitim ve kömür gibi yardımların da devam edeceğini söyledi. 10 hanelik mezralara bile yol ve su götürüleceğini kaydetti.