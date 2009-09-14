AKP'den CHP'ye: Erkek gibi sözünüzü tutun

AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrası CHP’nin iddialarına yanıt verdi. Babuşçu, "Baykal ve Tekin televizyon televizyon dolaşıp çamur atıyordu sadece. Bu kez ben herkesi erkek gibi sözünü tutmaya davet edeceğim" dedi.

AKP Babuşçu, "Sayın Deniz Baykal gidince, İl Başkanı Gürsel Tekin ortaya çıktı. Bu ülkenin Başbakan’ına ağır ifadeler kullandı. Bu denli seviyesi düşük olan biriyle televizyonlarda tartışmam mümkün değildir. Ama meydan okumasına da fırsat vermem, kabul etmem" dedi.

"Bugün belgelerle konuşmak için bu basın toplantısını düzenledim" diyen Babuşçu, "Benim Başbakan’ım, daha sel felaketinin yaraları sarılırken, bakanlarını toplamıştır. Benim belediye başkanım bu önlemlerin nasıl hayata geçirileceğinin toplantılarını yaptı" ifadesini kullandı.

Babuşçu, "Sayın Tekin’e çağrıda bulunuyorum. Televizyon kanallarında seviyesi düşük iftiralar atıyorlar. Şimdi bu belgeler yayımlandıktan sonra sözünün eri misin, dürüst müsün göreceğiz. Ama senin 'Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığın' iddiası, 'kazanamazsam istifa edeceğim' sözün hala aklımızdadır. Şimdi nasıl bir pozisyon alacağını hep beraber göreceğiz" dedi.

"Yakıştı mı Sayın Baykal?"

Babuşçu, "Şimdi Sayın Baykal’ın iftiralarına cevap vermek istiyorum. Sayın Baykal, siz devlet protokolünde önemli bir yere sahipsiziniz. Kendinizi televizyonlarda bir izleyin. Daha yaralar sarılmamış, kayıplar aranıyor ve siz çamurun ortasında basını karşınıza alıp "Başbakan buraya geldi mi, başkan geldi mi, suçlu AK Partili belediyeler" diye açıklama yapıyorsunuz. Yakıştı mı sayın Baykal? Dün de konuşmaya devam ettiniz ve sayın Başbakanımızı itham ettiniz. Belki de bu defa cenazenin önünde siyaset yapmanın ne kadar ayıp olduğunu anlarsınız diye umuyorum" dedi.

Babuşçu, "Sakın bir daha belgesiz konuşmayın, sakın bir daha acının üzerinden siyaset yapmayın. Konuşacaksanız belgeli konuşun" diye seslendi.

TIR garajlarına ruhsat...

AKP'li Babuşçu, "Baykal, TIR garajlarından bahsederek ithamını yapmıştı. Basın Ekspres ve İkitelli güzergahında bugüne kadar verilen ruhsatların kimler tarafından verildiğini daha doğrusu ilk geçici ruhsatlamayı kimin yaptığı belgeleri sizlere takdir edeceğim. 4 CHP’li 1 DSP’li. Bu güzergahta OSKA Dış Ticaret olarak ifade edilen yer ile ilgili ve yine Osmanlı TIR garajıyla ilgili OSKA ruhsat için müracatta bulunmuş, Küçükçekmece Belediyesi de İBB’ye göndermiş. İBB ise dosyayı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na göndermiş. Osmanlı TIR garajıyla ilgili olarakta mühür fekki İBB tarafından yapılmıştır. Büyükşehir tarafından ruhsat verilmemiştir" dedi.