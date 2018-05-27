AKP'den CHP'ye: Çıkara çıkara Muharrem İnce'yi çıkardılar, adını da "Gel bakalım Muharrem İnce" koydular

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak "Bunlar bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız dediler, çıkara çıkara Muharrem İnce'yi çıkardılar, onun adını da 'Gel bakalım Muharrem' koydular. Biz bunların neyini konuşacağız. Daha ilk günden adı 'gel bakalım Muharrem' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız" ifadesini kullandı.

Ünal, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 27. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Programı'nda, milletin terazisinin sağlam olduğunu, eğer bir kusur varsa herkesin kendisinde araması gerektiğini belirterek, bu bakımdan milletin terazisinin hiç şaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin farklı operasyonlarla düşürülmek istendiğini ancak başarılı olunamadığına dikkati çeken Ünal, 15 Temmuz'da Türkiye'nin toptan işgal edilmek istendiğini vurguladı.

'Neden Recep Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar' sorusunun sorulması gerektiğini dile getiren Ünal, bu sorunun cevabının anlaşılması halinde her şeyin anlaşılacağını, misyon, sorumluluk ve görevlerin de daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah aşkına muhalefetin uğraşılacak ne hali var. Zaten bunlar kendi kendilerine yetiyor. Bunlar bir birine düşen, birbiriyle kavga eden ve aday yapılmayanlar 'bizi Fetöcülerin gazetesine Fetöcülerin bankasına Genel Başkan gönderdi. Genel Başkan'ın talimatıyla gittik, MİT tırları belgesini bana genel başkan yardımcısı verdi' dediler. Bunlar bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız dediler, çıkara çıkara Muharrem İnce'yi çıkardılar, onun adını da 'Gel bakalım Muharrem' koydular. Biz bunların neyini konuşacağız. Daha ilk günden adı 'gel bakalım Muharrem' konulmuş bir genel başkan tarafından Cumhurbaşkanı adayının neyini konuşacağız. Öbür taraftan 'abidik gubidik işlerler bizim işimiz olmaz' diyen başka bir sözde genel başkan ertesi gün kendisini abidik gubidik işlerin içinde bulduk. Biz kendi gündemimize bakacağız, kendi işimize bakacağız. Biz Kahramanmaraş'a bakacağız. Biz teşkilatımıza, birlik ve beraberliğimize bakacağız."

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun destansı mücadelesine dikkati çeken Ünal, 24 Haziran'ın son dönemeç olduğunu söyledi.

Tarih boyunca hep güzel başlangıçların yapıldığını örneklerle anlatan Ünal, şöyle devam etti:

"Biz Sultan Alparslan ile çok güzel bir başlangıç yaptık. Biz Söğüt'te Ertuğrul Gazi ile dedem Osman Gazi ile Şeyh Edebali ile çok güzel bir başlangıç yaptık. Biz Cumhuriyet ile çok güzel bir başlangıç yaptık. Biz AK Parti ile çok güzel başlangıç yaptık ve bir dirilişi gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Şimdi adeta yeni bir dönemecin, yeni bir eşiğin yanı başındayız. 24 Haziran'da Allah'ın izniyle biz cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp Meclisi güçlü bir şekilde AK Parti temsilcileriyle, yerli ve milli unsurlarla Cumhur İttifakı'nın milletvekilleriyle doldurursak Türkiye şahlanacak ve inşallah yükselişe geçecek. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklar, yapıyorlar. Dolar kurunda yaptıklarına dikkat edin. Ekonomi üzerinden gerçekleştirmek istediklerine dikkat edin. Bu tür operasyonlara devam edecekler. Onlar durmayacak ama biz de durmayacağız."

Mahir Ünal, "Biz bütün bu mücadeleyi iktidar için vermiyoruz. Biz bu bütün mücadeleyi görev ve sorumluluğumuz için veriyoruz. Müslüman olduğumuz için veriyoruz. Mazlumların ve mağdurların yanında olmak için veriyoruz." diye konuştu.