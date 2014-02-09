AKP'den başkan adaylarına: Oy almak için kibar olun, gençlerle spor yapın

AKP, yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları için "A'dan Z'ye" kılavuz hazırladı. Adaylara, nasıl oy isteyecekleri anlatıldı. Kılavuzda yer alan, "seçmene karşı kibar olun" ve "gençlerle spor aktivitelerine katılın" ifadeleri dikkat çekti.

Yerel seçimleri ‘güvenoyu’ olarak görmeye başlayan AKP, belediye başkan adaylarının bu süreçte herhangi bir hata yapmamaları için bir kılavuz hazırladı.

“Seçmenle doğru iletişim kurabilmek, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır.” denilen kılavuzda partinin yürüteceği kampanyada kullanılacak materyaller ile belediye başkan adayları ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların, bir ahenk ve bütünlük oluşturmasının önemi vurgulandı.

İşte 43 maddelik kılavuzda öne çıkan bazı başlıklar:

Kibarlık: Seçmenlere mesaj iletilirken kararlı olunmalı, bu kararlılık nazik ve kibar bir şekilde iletilmeli.

Kıyafet: Adaylar, katılacakları aktivitelere göre kıyafet belirlemeli, mevsim şartlarına uygun kıyafetler seçmeli.

Danışman: Danışmanlar sevecen olmalı, iletişim dilini iyi bilmeli.

Sabır: Seçmenle hiçbir şekilde tartışmaya girilmemeli ve adaylar mümkün olduğu kadar sabır ve güler yüzle seçmene yaklaşmalı. Diğer partilerin adaylarını kötülememeli.

Gençler: Gençle, esnaf ve işçiyle kendilerini ilgilendiren konularda ayrı sohbet edilmeli. Gençlerle spor aktivitelerine katılınmalı.

Seçmen: Adaylar, propaganda sırasında tanıdığı insanlara mutlaka adıyla hitap etmeli, sıcak, saygılı ve güler yüzlü davranmalı.

Fotoğraf: Kampanyada kullanılacak fotoğraflarda koyu renk takım elbise ve uygun renkli kravat olmalı.

Çevre: Plastik ve naylon gibi malzemeler yerine kağıt ve bez gibi geri kazanılabilir maddeler kullanılmalı. Görüntü, ses ve gürültü kirliliği yapılmamalı. Ak Parti, çevreye duyarlı bir seçim kampanyası yürütmeli.

Slogan: Ak Parti adaylarının, seçimlerde kullanacağı slogan ve materyaller, genel merkezin kullanılmasına müsaade ettiği dokümanlardan oluşmalı. Hiçbir Ak Parti adayı ve teşkilatı, kendi hazırladığı metin ya da sloganları kullanmamalı.

Müzik: Partinin belirlediği müzik ve CD'ler dışında herhangi bir sanatçının parçası kullanılmamalı. Okul, hastane, ibadethane gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamalı.

Gidin: Adaylar, hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle diyaloga girmeli. Düğün, toplantı ve cenaze törenlerine mutlaka gidilmeli.

Tartışma: Sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, adaylar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, seçmenle asla tartışmaya girmemeli. Adaylar, güncel bilgileri seçmenle paylaşmalı, seçmenlerin sorularını cevapsız bırakmamalı.