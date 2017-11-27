AKP'den Bahçeli'nin 'tercihli ittifak' önerisine yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli'nin "tercihli ittifak" önerisine yanıt verdi. Yazıcı, "Seçme hakkı önemli. Sayın genel başkan bir formülasyon öneriyor. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir" dedi.

Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Devlet Bahçeli'nin 'tercihli ittifak' önerisine yönelik açıklamada bulunan Yazıcı şunları kaydetti:

"Seçme hakkı önemli. Kişiye bağlı en temel siyasal hakların başında geliyor. Bireyler dolambaçlı prosedürlerden hoşlanmazlar. Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir."

Yazıcı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı konuşmayı da değerlendirerek konuya ilişkin olarak şu sözleri sarf etti:

"Akla mantığa sığmayan isnatlarda bulundu. Geçen hafta bir Cumhurbaşkanımızla alakalı, densizce beyanlarda bulundu. İkincisi de kadına şiddeti geçim sıkıntısı. Edep dışı, ahlak dışı söylemler. CHP camiası önemli bir camiadır. Bir kişinin bu söylemi kabul edilebilir değildir. Edepsizce, aymazca beyanlar, elbette ki yargı önünde bunun hesabını verecektir.

Bu söylem suç isnadı içermesi durumundan ceza yargısına da konu olabilecek bir fiil. Cumhurbaşkanımızın avukatları ceza kovuşturması için gerekeni yapacak.

Salı günkü konuşmalarını irdeleyin. Hiçbir proje önerisi yoktur. Ayağı yere basmayan, bir takım mahfillerin sözcülüğüne soyunmuş bir adam konumunda. Türkiye düşmanları, hükümetimizin faaliyetlerini önemsemeyen, Türkiye'nin ilerlemesini riskli gören çevrelerin dile getirdikleri söylemlerin sözcülüğüne soyunmuş bir durumda. Muhalefet partisi genel başkanı bu tür bir söylemi nasıl gerçekleştirir."