AKP'li vekillere 'Ankara'dan ayrılmayın' uyarısı

T24 - AKP Grubu, milletvekillerinden, önemli düzenlemelerin ele alınacağı 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'dan ayrılmamalarını istedi.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, memur maaş zamlarını da içeren kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınması, 2-B, Toplu İş İlişkileri, denetimli serbestlik ile bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve KDV muafiyeti getiren düzenlemeler nedeniyle tüm bakan ve milletvekillerinin yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel programlarını, TBMM Genel Kurulu'nda olacak şekilde ayarlamaları istendi.

Bilgi notunda, belirtilen sürelerde hafta sonu da dahil çalışılacağı belirtildi.