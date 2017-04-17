AKP'den açıklama: Cumhurbaşkanımıza üyelik teklifi yaparız

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 27-28 Nisan sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a partiye üyelik teklifi yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yapacağım ilk iş" diye ifade ettiği plan doğrultusunda AKP'ye üye olacak. AKP'nin olağanüstü kongre yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel başkanlığa getirmesi de gündemde.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, referandum sonuçlarını NTV canlı yayınında değerlendirdi. Elitaş, ''27 Nisan veya 28 Nisan tarihinde YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlayacağı tarihe baktığımız takdirde biz Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'yi şereflendirmesi için üyelik teklifi yaparız. Kendileri tarafından kabul gördüğü takdirde bizim için büyük bir şereftir'' dedi.

Elitaş özetle şöyle konuştu:

''Hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Türkiye bundan sonra önündeki engelleri vesayet rejimi ile ilgili uygun bir şart oluşturan mevcut anayasayı değiştirerek yeni bir yönetim tarzına geçmiş oldu. Destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaş artık hiç kimseden endişe etmeden oyunun niyetini kendisine gelen siyasi parti temsilcisine ifade edebiliyor. Bugüne kadar böyle işler pek söylenmezdi. Herkes biliyor birbirini.

MHP seçmeni ikna olmadı mı?

"Anayasa değişikliği TBMM'de oylandığında 339 milletvekili buna evet dedi. Karar da söz de milletin dedik. 339 milletvekilinin TBMM'de verdiği oyu kim evet kim hayır verdi ne kadar fire AK Parti'den MHP'den diye bir araştırma ihtiyacı içerisinde bulunmadık. 51.4 alınan evet oyu önemli bir hadise bunun hangi partiden ne verdiği konusu değil. MHP siyasi kimliği, AK Parti siyasi kimliği ve BBP referandumda evet yanında bir taraf sergilediler. Bu 3 partinin dışındaki bütün partiler ve diğer kurum ve kuruluşlar da hayır yönünde görüş beyan ettiler. Buradaki sistem siyasi parti seçimi değil tamamen sistemle ilgili bir konu. Hangi partiden ne geliyor diye araştırmak gereksiz bir uğraşıdır.

''Mühürsüz pusula" tartışması

"YSK Başkanı açıklamasını yaptı. 'Biz sandıklar açılmadan oylar sayılmadan kararımızı aldık tebliğ ettik' diye ifade ettiler. Eğer oylar sayılıp şu kadar geçerli geçersiz oy var diye sonuçlar belli olduktan sonra bu karar alınmış olsaydı tartışılmış olabilirdi. Fakat şu anda CHP sürekli bahaneler üreterek kaybetmenin hazımsızlığını yaşamaktadır. Hiç itiraz olmamış sandık başlarında itiraz olmamış. İtiraz olmayan sandık başlarındaki sonuçları oylar dışarıdan geldi diye söylemek ne anlam ifade eder? Hayır oyları dışarıdan geldiyse? Bu konudaki tartışmaları gündeme getirmek milletin meşru iradesine haksızlık yapılmış olur. Ortada bir yolsuzluk farklı işlemler çalıntı varsa şaibe ortaya çıkmışsa sandık kurullarında büyün siyasi partilerin temsilcileri var hiç itiraz olmamış.

Cumhurbaşkanı'nın partili olması

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teklif götürdüğümüzde takdir ederse AK Parti'nin kurucu lideri ve kurucu genel başkanı olarak partimize üye olması bizi şereflendirir. 27 Nisan veya 28 Nisan tarihinde YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlayacağı tarihe baktığımız takdirde biz Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'yi şereflendirmesi için üyelik teklifi yaparız. Kendileri tarafından kabul gördüğü takdirde bizim için büyük bir şereftir.''