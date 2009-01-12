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Politika

AKP’den 5 yılda 3.2 milyar lira yardım

İçişleri Bakanı Atalay, 2003'den 2008'in ilk 4 ayına kadar 3.2 milyar liralık yardım dağıtıldığını bildirdi.

12 Ocak 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) tarafından 2003-2007 arasında 2.9 milyar TL’lik yardım yapıldığını, 2008’in ilk 4 ayı da hesaba katıldığında dağıtılan yardım miktarının 3 milyar 242 milyon 821 bin 648 TL olduğunu bildirdi.

DSP’nin Başbakan’a yönelttiği soruyu 8 ay sonra Atalay yanıtladı. Atalay, yardımları AKP’nin sahiplenmesiyle ilgili bir soru için de yanıt olarak, İstanbul Valisi Muammer Güler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü Aziz Yıldırım’ın yazılarını gönderdi.
Yanıt şöyle: Yıllara göre yardım miktarı 2003’te 282.2 milyon TL, 2004’te 393.6 milyon TL, 2005’te 610.5 milyon TL, 2006’da 783.7 milyon TL, 2007’de ise 851.2 milyon TL oldu.
2003’ten bu yana İstanbul’a 191 milyon 276 bin 305, Ankara’ya 94 milyon 913 bin 412, İzmir’e de toplam 79 milyon 801 bin 926 TL’lik yardım yapıldı. Toplam yardım miktarında Diyarbakır 2008’de öne geçti.
Nisan 2008 sonuna kadar Diyarbakır’a 23 milyon 240 bin TL’lik yardım aktarıldı. Aynı dönemde Ankara’ya 7.2 milyon, İzmir’e ise 6.6 milyon TL yardım yapıldı.
Yanıtta 2003-2007 arasında toplam 6 milyon 289 bin 716 ton kömür yardımı yapıldığı bildirilirken, 2008’in ilk 4 ayını gösteren yardım tablosunda kömürle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

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