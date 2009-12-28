AKP'den 2 başkana fuhuş ihracı

T24- Kahramanmaraş'ta fuhuştan poliste kaydı bulunan 24 yaşındaki S.K. adlı kadın, Fatih Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Demirtaş ile tehdit ve dövülerek ilişkiye girmek zorunda kaldığını öne sürdü. AKP Merkez İlçe Başkanı Necati Okay, kadınla ilişkiye girdiği öne sürülen Fatih Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Demirtaş ve bürodaki içki aleminde beraberinde olduğu öne sürülen Şahinkaya Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Hakan Şişman'ı karıştıkları bu olay nedeniyle partiden ihraç ettiklerini açıkladı.



20 Aralık'ta bir işhanındaki büroda olduğunu söyleyen bir kadın, polisi telefonla arayarak yardım istedi. İhbar üzerine söz konusu adrese giden Ahlak Bürosu polisleri, fuhuş yaptığına dair poliste kaydı bulunan S.K. ile karşılaştı.



S.K. gelen polislere verdiği ilk ifadesinde, bulunduğu büroda haftalık yerel bir gazete çıkaran kadın arkadaşı 25 yaşındaki D.Y. ve D.Y.'nin erkek kardeşi 19 yaşındaki H.A., Fatih Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Demirtaş ve Şahinkaya Beldesi Belediye Başkanı Hakan Şişman ile buluştuklarını ileri sürdü. Burada arkadaşları ve belediye başkanları ile bir süre içki içtiklerini söyleyen S.K., ilerleyen saatlerde H.A.'nın kendisini döverek Fatih Belediye Başkanı Mehmet Demirtaş ile ilişkiye girmesi için zorladığını, ardından da korkudan Başkan Demirtaş ile ilişkiye girdiğini iddia etti.



İddia üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.K., burada verdiği ifadesinde ise kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. S.K., şikayetçi olmayınca gözaltına alınan H.A. sevk edildiği Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İddialarla ilgili belediye başkanlarının da ifadesi alınıp soruşturma başlatıldı.



Başkan iddaları kabul etmedi





S.K.'nın kendisiyle ilişkiye girdiğini iddia ettiği evli 3 çocuk babası Fatih Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Demirtaş ise iddiaları yalanlayıp bu olayın bir komplo olduğunu ileri sürdü. Söz konusu adresteki haftalık yayınlanan gazetenin sahibi olan D.Y.'nin kendilerini çay içmeye davet ettiğini savunan Demirtaş, “Saat 20.30 civarında beraberimde Şahinkayası Belediye Başkanı olan arkadaşım Hakan Şişman'la birlikte oraya gittik. D. hanımın erkek kardeşi ile diğer kadın da oradaydı. Çayımızı içtikten sonra saat 22.00 civarında buradan ayrıldık. Daha sonra ise polisler bizi arayarak bilgimize başvuracaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine polise giderek ifademizi verdik. İddialar asılsız, muhalefet partilerinin komplosu”dedi.

Demirtaş, iddialarla ilgili Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini söyledi.



Evli olan Şahinkayası Belediye Başkanı Hakan Şişman da arkadaşı Fatih Belediye Başkanı Demirtaş gibi bir muhalefet partisinin kendisine komplo kurmaya çalıştığını öne sürüp, “Bizi çaya çağırınca gittik. Yerel gazeteye Kurban Bayramı kutlamasıyla ilgili ilan vermiştik onun parasını da ödedik. Yılbaşıyla da ilgili yeni bir ilanımızın yayımlanması yönünde konuşma yaptık. Saat 22.00 sıralarında bürodan ayrıldık. Ondan sonra polis bizi arayarak ifademize başvurdu. Hepsi bu” diye konuştu.





Partiden ihraç edildiler



AKP Merkez İlçe Başkanı Necati Okay, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Demirtaş ve Şahinkaya Belediye Başkanı Hakan Şişman'ın karıştıkları olay nedeniyle Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirterek şunları söyledi:



“Olay duyulduktan sonra partinin hukuk kurulu iddiaları araştırdı. Yapılan incelemeden sonra başkanlar, Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kurul, 2 başkanı partimize yakışmayan tutum ve davranış içerisinde bulundukları gerekçesiyle ihraç etti.”