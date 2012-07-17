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Politika

AKP'de yolsuzluk harekatı!

AKP MYK, Bursa-Karacabey, Konya-Doğanhisar ve Giresun’un bir ilçesinin belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti

17 Temmuz 2012 11:31

İsimleri yolsuzluk iddialarına karışan partili 3 ilçe belediye başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
 
AKP MYK, Bursa-Karacabey, Konya-Doğanhisar ve Giresun’un bir ilçesinin belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Haklarındaki yolsuzluk iddiaları kamuoyuna yansıyan isimlerden Karacabey Belediye Başkanı Ergün Koç için, mahkemenin verdiği ve Yargıtay’da onay bekleyen 5 yıllık hapis cezası bulunuyor.

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Salih Öztoklu hakkında da yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları basına yansımıştı. Merkez Disiplin Kurulu da aynı yönde görüş bildirirse, 3 belediye başkanı partiden ihraç edilecek.

Bu arada, HAS Parti lideri Numan Kurtulmuş'un davet edilmesi ile başlayan değişim sürecindeki yol haritası, 31 Temmuz tarihinde yapılacak MYK ve MKYK toplantılarında belirleneceği kaydedildi.

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