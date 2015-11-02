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AKP'de üç dönemlik 23 milletvekili yeniden Meclis'te

7 Haziran seçimlerinde 70 milletvekili üç dönem kuralına takıldığı gerekçesiyle aday gösterilmemişti

02 Kasım 2015 05:52

AKP'de 3 dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi'nde aday gösterilmeyen 70 isimden 23'ü, 1 Kasım Genel Seçimi'nde yeniden milletvekili oldu. AKP'nin 12 Eylül'de gerçekleştirdiği kongrede, 3 dönem kuralıyla ilgili yapılan tüzük değişikliğinin ardından, 7 Haziran'daki genel seçimde aday gösterilmeyen 70 isimden 24'ü yeniden aday listelerine alınmıştı.

Yeniden vekil seçilen isimler şöyle:

"Ali Babacan Ankara 1. Bölge 1. sıra, Beşir Atalay Van 1. sıra, Mehdi Eker İstanbul 3. Bölge 1. sıra, Binali Yıldırım İzmir 1. Bölge 1. sıra, Ömer Çelik Adana 1. sıra, Recep Akdağ Erzurum 1. sıra, Hayati Yazıcı İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Taner Yıldız Kayseri 2. sıra, Faruk Çelik Şanlıurfa 1. sıra, Bekir Bozdağ Yozgat 1. sıra, Haluk İpek Amasya 2. sıra, Cemil Çiçek Ankara 2. Bölge 1. sıra, Nurettin Canikli Giresun 1. sıra, Mustafa Elitaş Kayseri 3. sıra, Burhan Kuzu İstanbul 2. Bölge 3. sıra, Mehmet Ali Şahin Karabük 1. sıra, Ayhan Sefer Üstün Sakarya 1. sıra, Mustafa Ataş İstanbul 1. Bölge 2. sıra, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra, Bayram Özçelik Burdur 1. sıra, Hakkı Köylü Kastamonu 1. sıra, Şaban Dişli Sakarya 2. sıra, Zeyid Aslan Tokat 2. sıra."

 

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