AKP’de üç dönem kuralı kalkıyor mu?

AKP, sonbaharda yapılacak olağan kongresinde partinin çok tartışılan '3 dönem' kuralını kaldırmaya hazırlandığı iddia edildi. Seçim sonuçlarının tek başına iktidar olanağı vermediğinin ortaya çıkmasıyla AKP içinde en çok konuşulan konuların başında, koalisyon seçeneklerinin yanı sıra olası bir seçimde 3 dönem kapsamına girecek milletvekillerinin durumu var.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 70 kadar 3 dönemlik milletvekilinin siyasete veda etmesine seyirci kalan 2 dönemlik milletvekilleri, şimdi sürecin kendi aleyhlerine işlemeye başlaması üzerine bu konuda kulis yapmaya başladılar.

Her şey kongrede belli olacak

Eylül ayında yapılması öngörülen kongrede, aylardan beri tartışılan 3 dönem kuralının kaldırılması konusunda, parti içinde ciddi bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. Partinin tüzüğünde yer alan ve "3 dönem milletvekili seçilenlere 1 dönem ara verme zorunluluğu" getiren kuralın kaldırılması için seçimlerden önce girişim olmuş, ancak Babakan Ahmet Davutoğlu, "Ben de kaldırılmasından yanayım ama şu an zaman uygun değil" demişti. Bu nedenle, 3 dönem kuralına takılan 70 milletvekili bu seçimde listeye konulmadı.

Ancak hükümet kurulamaması durumunda erken seçim gündeme gelirse, partinin 2 dönemlik 30 milletvekili 6 ay geçmeden 3 dönemlik olacak ve listeye giremeyecek. 2 dönemlikler, "Erken seçim olursa bu dönem sayılmasın" kulisi yapmaya başladılar.

Parti kurmayları, tartışmaların yeniden yaşanmaması için çok tartışılan bu kuralın kaldırılmasının gündeme gelebileceğini belirttiler.

3 dönemliklere geri dönme yolu

Sistem aynen devam ederse, 7 Haziran seçimlerinde listeye konmayan 3 dönemlikler, 1 dönem ara vermiş sayılacaklar ve yeniden aday olabilecekler. 2 dönemdir siyaset yapan ve bu seçimlerde yeniden milletvekili seçilen bir isim, 3 dönem kuralı nedeniyle siyasete veda eden bir eski bakana, "Erken seçim olursa biz daha siyasete merhaba diyemeden 3 dönemlik olup gitmek zorunda kalacağız" diye serzenişte bulundu. Eski bakan ise "Eeee artık bu bizim değil, sizin sorununuz..." yanıtını verdi.

Muhtemel erken seçimde kimler gidecek?

Muhtemel bir erken seçimde Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Ali Babacan, Binali Yıldırım, Beşir Atalay, Hüseyin Çelik, Mehmet Ali Şahin, Faruk Çelik, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Nimet Baş, Taner Yıldız, Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Mehdi Eker, Mevlüt Çavuşoğlu, Bekir Bozdağ ve Ömer Çelik gibi isimlerin de aralarında yer aldığı 3 dönemlik eski ağır topların milletvekilliği için önleri açılacak.

Buna karşılık tüzük değiştirilmezse, kabine üyeleri Mehmet Şimşek, Mehmet Müezzinoğlu, Veysel Eroğlu, İdris Güllüce, Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan, Fikri Işık'ın yanı sıra, Ahmet Aydın, Ahmet İyimaya, Necdet Ünüvar, Ayşe Nur Bahçekapılı, Öznur Çalık, Süreyya Sadi Bilgiç, Recai Berber gibi isimler 3 dönem engeliyle karşılaşacaklar.

Bakan sayısı 30'a çıkacak

Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında, olası koalisyonda bakanlıkların dağılımı gündeme geldi.

Bu konudaki eski örnekler, bazı bakanlar tarafından anlatıldı. Olası bir koalisyonda, bakanlık sayısının arttırılmasının mümkün olacağı ifade edildi. Bu durumda, hangi bakanlıkların bölünebileceğine örnekler veren bakanlar oldu. Örneklerde Turizm ve Kültür, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri veya Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarının istenirse bölünebileceği dile getirildi.

Halen başbakan, 4 başbakan yardımcısı ve 21 icracı bakanlık olmak üzere toplam 26 olan kabine üyesi sayısının, koalisyon görüşmelerine bağlı olarak 30'a çıkartılabileceği gündeme geldi. Toplantıda, kaç bakanlığın koalisyon ortağına verileceği, bu bakanlıkların hangileri olabileceği konuşulmazken sadece bölünebilecek bakanlıklar değerlendirildi.

Görüşmelerde bazı bakanlar koalisyon tercihlerini de söylediler. Ancak Davutoğlu, konu tartışılırken kendi görüşlerini belirtmedi, sadece önerileri dinlemekle yetindi.

Seçim vaatleri mercek altında

AKP, bir yandan da başta CHP olmak üzere koalisyon önerisi götüreceği partilerin seçim öncesi halka açıkladığı vaatlerini taramaya başladı. Siyasi vaatlerin yanı sıra özellikle ekonomik vaatlerin maliyetlerinin çıkartıldığı ve gerçekleşme olanağının olup olmadığı konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi. Koalisyon olması durumunda, bu vaatlerden bir kısmının hayata geçirilmesinin gündeme geleceği, bunun bütçe üzerinde yaratacağı yük ve gerçekleşebilme olanağının fizibilitesinin yapılacağı da kaydedildi.

Toplantıda, seçim sonuçlarını Türkiye ve seçim bölgeleri açısından değerlendiren bakanlar da oldu. Bazı bakanlar, HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'daki oy artışında 'baskı'nın etkili olduğunu, ancak AKP'nin de bölgedeki aday tercihlerinde yanlışlar yaptığını dile getirdiler.