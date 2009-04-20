AKP'de türban krizi

Trabzon Belediye Meclisi'ne seçildikten sonra ilk toplantıya türbanını çıkararak katılan Saadet Çoban, 'Toplantılara türbanla girmek istiyorum' deyince partisinde krize neden oldu. İl başkanı 'Türbanla giremez' dedi, milletvekili 'Sen karışamazsın, isterse girer' diye tepki gösterdi.



'Başörtümle daha rahatım'



29 Mart Yerel seçimlerinde AKP'den Trabzon Belediye Meclis üyeliğine seçilen türbanlı avukat Saadet Çoban, partisinde kriz yarattı. Belediye meclisinin nisan ayında yapılan ilk toplantısına türbanını çıkararak giren ve katip üye seçilen Çoban, daha sonra gazetecilere bir açıklama yaparak, mayıs ayındaki ikinci toplantıya türbanıyla girmek istediğini söyledi.



Çoban, "Başörtümü isteyerek çıkarmadım. Başörtülüyken kendimi daha rahat hissediyorum. Bunu yaparken de kimseye meydan okumuyorum. Avukatlık mesleğimi yaparken türbanımı çıkartıyorum. Buraya seçilmeden önce türbanlı olarak meclise girebileceğimi düşünüyordum. Ama meclisten önce bana türbanı çıkarmam söylendi. Ben de çıkardım. İnşallah mayıs ayındaki oturumda türbanlı bir şekilde meclisteki yerimi alırım" dedi.



İl başkanı: Türbanla girilmeyecek



Çoban'ın bu açıklamasına AKP İl Başkanı Muhammet Balta sert bir karşılık verdi. İl yönetimi olarak seçimlerden önce 'Belediye Meclisi'ne türbanla girilmeyecek' diye karar aldıklarını ve bu durumu adaylara bildirdiklerini belirten Balta, şunları söyledi:



"Sayın Çoban'ı adaylık sürecinde de, meclise girmeden önce de bilgilendirmiştik. Farklı istekler olabilir. Ama biz bu konuda bir karar aldık ve onu uyguluyoruz. Seçilmiş bir meclis üyesi türbanıyla meclise giremediği gibi, milletvekili de türbanıyla meclise giremiyor. Bu konuda yerel ve genel fark etmez.



Biz özgürlüklerin artmasından yanayız. Demokratik özgürlüklerin artması için mücadele eden bir partinin mensuplarıyız. Başka yerde sorun olmayabilir. Trabzon'daki uygulamamız böyle oldu. Biz arkadaşlarımızla görüştük. Farklı istekler olabilir. Ama biz bu konuda bir karar aldık ve onu uyguluyoruz. Farklı tartışmalar çıkmaması için buna izin vermedik. Kamuoyunu bu tür tartışmalarla meşgul etmek doğru değildir. Bundan sonra da bu şekilde olacaktır."



AKP'li vekil türbanı savundu



Ancak, İl Başkanı Muhammet Balta'nın açıklamalarına AKP Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur tepki gösterdi. Balta'nın sözleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirten Cumhur, "Belediye meclisine seçilen bir kişi hakkında il yönetiminin karar alması veya il başkanının yorumda bulunmasını doğru bulmuyorum. Bu konuda tavır belirlemesi gereken biri varsa o da belediye başkanıdır. Böylesi bir açıklama belediye başkanına karşı da haksızlık" dedi.



Cumur, şöyle konuştu:

"Bizim Türkiye genelinde 130 tane türbanlı belediye meclis üyemiz var. Bunlar başörtüleriyle meclise girebiliyorlar. Geçen dönem Akçaabat'ta Hatice hanım türbanıyla hizmet verdi. İl başkanı ya cümlesini tam tamamlayamadı, ya da maksadını aşan bir açıklama yaptı. Öyle bir değerlendirme bizim partimizde olmaz. Bizim partimiz hak ve özgürlükleri ön plana çıkartan bir partidir. Demokratikleşme yolunda hızla ilerleyen, bu mücadelenin içinden gelen bir partiyiz. İnsanların bireysel haklarını kendilerine verelim. İnsanların kılık kıyafetine takılmayalım. Orada il başkanı maksadını aştı. Kendisi kamuoyundan özür dilemeli."

