AKP'de TSK çatlağı!

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, Türk Silahlı Kuvvetleri...

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması için açıkladığı 15 maddeyle ilgili olarak, "Bu tür detayları her platformda işlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bayram tatili için ailesiyle birlikte Bolu'da çam ormanları arasındaki mesire alanı Gölcük'e gitti. 

Göl kenarındaki devlet konukevine yerleşen Bakan Yıldız, bir süre istirahat ettikten sonra göl çevresinde yürüyüşe çıktı. 

Bakan Yıldız, tatil nedeniyle piknikçilerin akın ettiği Gölcük'e gelenlerin bayramlarını kutladı. Minik çocukları kucağına alıp seven Bakan Yıldız, tatilcilerlede bir süre sohbet etti. 

Göl turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, Hüseyin Çelik'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıkladığı 15 maddeyi değerlendirerek, şunları söyledi: "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'nin normalleşmesiyle alakalı bütün sektörlerinde, bütün kamu kurumlarında öncekinden daha normal bir Türkiye görüp, bulacağız. Bunun istisnası sadece bir kurum değil. Bütün bu demokratikleşme yolunda bir normalleştirme süreci olarak görüyorum. Ama hangisi kaldırılır, kaldırılmaz o konulara girmiyorum. Bütün ciddiyetiyle spekülasyonlara da kapılmamak lazım. Bizim ordumuz son derece güçlü. Hem bölgesinde, hem NATO seviyesinde önemli bir birlik. O açıdan bunun kendi iç düzenini, disiplinini yine Genelkurmay Başkanlığı sağlayacaktır. Bu açıdan bu tür detayları her platformda işlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim." 


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