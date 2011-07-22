AKP'de şok eden istifa

T24- AKP milletvekili Şamil Tayyar, seçildiği Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan istifa ederek, AKP'deki alışkanlıkları yıktı.











Meclis görevlendirmelerinde AK Parti Genel Merkezi’nin listelerinin milletvekillerine dayatılması başta Tayyar olmak üzere birçok AK Partili milletvekilini rahatsız etti. Bu durumun yarattığı son kriz de AKP'nin basın kökenli milletvekili Şamil Tayyar’ın parti teammülerini yıkan istifası oldu.

Vatan gazetesinin haberine göre Meclis Başkanı, divan üyelikleri gibi görevlere getirilenlerin isimleri milletvekillerine danışılmadan Genel Merkez tarafından tayin edildi.

Bu da birçok AKP’li vekilin tepkisini çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili, emekli Hava Tümgeneral Şirin Ünal da, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekilliği görevine seçildi. Ancak bu görevi kabul etmeyerek komisyon üyeliğinden istifa etti. Ünal’ın, komisyon başkanlığı beklediği iddia edildi. Milli Savumna Komisyonu üyesi Soner Aksoy da istifa eden bir başka milletvekili oldu.