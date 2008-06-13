AKP'de Şener korkusu

AKP MKYK üyesi Abdüllatif Şener’in Şener’in 5 Haziran Perşembe günü Ağrı’ya yaptığı gezi parti yönetimini harekete geçirdi. Havaalanında Ağrı Valisi, Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Aktaş ve üç ilçe başkanı tarafından karşılanan Şener, siyasi yol haritasında Ağrı’nın belirleyici olacağını söyledi. Ancak Şener’i karşılamaya gelen Belediye Başkanı Aktaş ile üç ilçe başkanı, Ankara’dan beklemedikleri bir telefon aldılar. Parti yönetimi, belediye başkanıyla ilçe başkanlarını Ankara’ya çağırdı.

Vatan Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Belediye Başkanı Ekrem Aktaş’la Çarşamba günü Meclis’te görüştü. Şener’in Ağrı ziyaretiyle ilgili fotoğraflara baktığını anlatan Tanrıverdi, “Fotoğrafta sen de varsın, neden karşılamaya gittin?” diye sordu.

Aktaş’ın, “Abdüllatif Şener, MKYK üyesi, AKP’li değil mi? Ben daha önce teşkilatta görev aldım, o zaman benim Teşkilat Başkanımdı” diye cevap verdiği öğrenildi. Tanrıverdi, Aktaş’la görüşürken ilginç bir ifade kullandı; “Dengir bey çok kızıyor, onunla da bir görüşme yap.” Bunun üzerine Belediye Başkanı dün AKP Genel Merkezi’ne gitti. Aktaş’ın, Şener’in partinin en üst karar organı olan MKYK üyesi olduğu için karşılama heyetinde yer aldığını söylediği belirtildi.

İlçe başkanı gelmedi

Şener’i karşılayan heyette yer alan Ağrı Merkez İlçe Başkanı Salih Aydın, Patnos İlçe Başkanı Ömer Dönmez ve Tutak İlçe Başkanı Zülfikar Çiftçi, Ankara’ya çağrıldı. Ancak Merkez İlçe Başkanı Salih Aydın’in, “Gelmemi gerektirecek bir durum yok” diyerek Genel Merkeze olumsuz cevap verdiği iddia edildi.