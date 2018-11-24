"AKP'de, 'Saray içi bir darbeden' söz ediliyor"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "veliahtlık kavgasındaki rakibi" dediği Hazine ve Maliye Bakanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın tuzak kurduğunu ifade etti. "Albayrak, Soylu'nun İzmir'den aday yapılması için çalışıyordu. Çünkü, İzmir'de AKP'nin kaybetmesine kesin bir gözle bakıldığı için Soylu'dan kurtulacak ve bir taşla iki kuş vuracaktı" diyen Takan, "İleride televizyon dizlerine senaryo konusu olabilecek bir hanedan kapışması izliyoruz. AKP'de, 'saray içi bir darbeden' söz edenler bile var!.." iddiasını yazdı.

"Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!.." başlıklı yazısının ilgili bölümünde Takan, şunları kaydetti:

...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi uzunca bir süre Ankara, İstanbul ve İzmir için konuşuldu. İktidar içindeki çevreler, Soylu'nun bu 3 ilden hangisinden aday gösterilirse gösterilsin kazanacağını iddia edip durdular. Ancak kazın ayağı öyle değildi. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden kesinlikle ayrılmak istemiyordu. Hatta, bir ara, MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin de devreye girip Cumhur İttifakı pazarlıklarında Soylu'nun Bakanlık görevinde devam etmesini şart koştuğu da rivayet edildi. Peki gerçek neydi?.. AKP kulislerine göre; belediye başkan adayı olmak istemeyen Süleyman Soylu'ya veliahtlık kavgasında rakibi damat Berat Albayrak tuzak kuruyordu. Berat Albayrak, Soylu'nun İzmir'den aday yapılması için çalışıyordu. Çünkü, İzmir'de AKP'nin kaybetmesine kesin bir gözle bakıldığı için Soylu'dan kurtulacak ve bir taşla iki kuş vuracaktı. Soylu tuzağı görüyordu ancak emir demiri kestiği için çaresizdi.

O gece sabahın erken saatlerine kadar çalkalandı Ankara... Sarayda aile içinde büyük tartışma yaşanmıştı. Saray kaynaklarından aldığım bilgilere göre; R, Erdoğan, damat Albayrak'ın da dahil olduğu yakın aile bireyleri ile gece yaptığı toplantıda İstanbul belediye başkanlığına aday gösterilecek isim konusunda kriz çıkmıştı. Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığı'na, Süleyman Soylu'yu düşündüğünü söyleyince başta Emine Erdoğan ve damat Berat Albayrak olmak üzere şiddetli bir itiraz ve muhalefet ile karşı karşıya kalmıştı. R.Erdoğan, "anketler, Süleyman Soylu ile kazanacağımızı gösteriyor. Mecburuz" demesi bile iç isyanı bastıramamıştı. "Peki, sonuç ne oldu" diye sorduğumda, saray kaynakları, "Cumartesi'yi bekleyeceğiz" demekle yetindiler...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan belediye başkanlığına aday gösterileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Yıldırım'ın bunu istemeye istemeye kabul edeceği de bilinen bir gerçekti. AKP'de malum olan diğer bir husus ise 15 Temmuz gerçekleri ve bazı şirketlere dağıtılan ihaleler yüzünden uzun bir süredir Binali Yıldırım ile R. Erdoğan arasında yaşanan kırgınlık ve küskünlüklerdi. Binali Yıldırım'ın içine sindiremediği olayları şimdi buraya yazmaya kalksam ikinci bir yazı olur!..

Tokuşan omuzların kavgasını kim kazanır?.. Bugün öğleden sonra göreceğiz... Şunu söylemekle yetineyim;

İleride televizyon dizlerine senaryo konusu olabilecek bir hanedan kapışması izliyoruz. AKP'de, "saray içi bir darbeden" söz edenler bile var!..