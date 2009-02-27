AKP'de 'Samyeli' esiyor

Biricik de AKP'li

Kraliyet görüntüsü vermiyorlar



AKP, Türkan Sabancı'nın yeğeni işkadını Hasibe Ustaoğlu'yu Beşiktaş Belediye Meclis üyeliği için aday gösterdi. Akşam'ın haberine göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yakınlığı ile dikkat çeken Defne Samyeli de AKP'ye üye oldu. Samyeli'nin gelecek genel seçimlerde milletvekili adayı olabileceği konuşuluyor.Hasibe Ustaoğlu, İstanbul'un sosyetik isimleri arasında. Porte Group'un başında yer alan Ustaoğlu, geçen yıl 'Marry Mall' adıyla Türkiye'nin ilk evlilik alışveriş merkezini kurmak istemiş ancak proje iptal edilmişti. Politikaya atılan Ustaoğlu, Belediye Meclisi üyesi seçilirse, Beşiktaş'taki imar planlarında da etkili olacak.Spiker ve köşe yazarı Defne Samyeli de AKP saflarına katılan isimlerden. Emine Erdoğan ile yakınlığı artan Samyeli, AKP organizasyonlarında öne çıkmaya başladı. Samyeli, kadın adayların katıldığı hitabet yarışmasında jüri üyesi olmuş, 27 Ocak'ta yarışma bitiminde, Başbakan Erdoğan tarafından da tebrik edilmişti. Samyeli, son olarak Emine Hanım'ın 14-15 Şubat'taki Katar gezisine katılmıştı.Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de AKP'ye katılan bir diğer ünlü sima. Beyoğlu Belediyesi Meclis üyesi adayı olan Suden, '46 yaşındayım, eğlence bitti. AK Parti'nin belediyeciliğini başarılı buluyorum. İnandığım insanlarla birlikteyim. Eleştirilere kulağım kapalı' demişti.Katar'a Emine Erdoğan'la birlikte giden Samyeli, Güneş gazetesindeki köşesinde özetle şöyle yazmıştı: 'Katar'da daha yakından tanıma olanağı bulduğum Emine Erdoğan'la ilgili, hem benim hem de katılan işkadını ekibinin genel düşüncesini sizlerle paylaşmadan olmaz. Tanıdığım ilk Başbakan eşi değil Emine Hanım. Ama en mütevazı olanı o, kesinlikle. Kendisi de, kızları da 'kraliyet' görüntüsü vermemeye azami dikkat gösteriyorlar. Emine Hanım, tek kelimeyle, 'anne'. Hepimizle teker teker ilgilendi ve hepimize resmen 'annelik' yaptı. Sheikha'nın ekibi bile buna şaşırdı. İçtenliği, şefkati ve sıcaklığıyla tüm kadınların sevgisini kazandı.'