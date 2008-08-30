AKP'de Ramazan ayarı

Kapatma davasında, iftar çadırlarının parti amblem ve afişleriyle süslenmesi de ’delil’ olarak gösterilen AKP, bu yıl kendi belediyelerine ’ince ayar uyarısı’ yaptı.



Genel Merkez, AKP’li belediyeleri, iftar çadırları ile ramazan etkinliklerinde kesinlikle partiye ait sembol ve mesajların kullanılmaması, konuşmaların siyasi mesaj içermemesi konusunda uyardı.



Geçmiş yıllardaki Ramazan aylarında, parti amblem, afiş ve pankartlarıyla süslenen iftar çadırlarının Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen kapatma davasının delilleri arasında yer alması, bu yıl Ramazan öncesinde AKP’yi alarma geçirdi. AKP yönetimi, partili belediye ve örgütlere, iftar çadırları ile Ramazan ayı boyunca düzenlenecek şenlik ve diğer etkinliklerde, partiye ait sembol ve mesajların kesinlikle kullanılmaması, yapılacak konuşmaların siyasi mesajlar içermemesi konusunda dikkatli ve özenli olunması uyarısı yaptı.



’Ne yapalım’ diye soruyorlar



AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, belediyeleri, ’Ramazan ayının ruhuna uygun hareket edilmesi’ konusunda uyardıklarını belirterek, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ramazan ayı yaklaşırken, birkaç belediyeden ’Ne yapalım’ sorusu geldi. Biz de, insani yardımların da yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu belirterek, ’Belediye başkanları olarak şehirlerinizdeki insanlara karşı bu konulardaki sorumluluklarınızı yerine getirin’ dedik.



Ters hareket olmasın



Ramazan ayında belediyelerimiz bu insanlar için iftar çadırları kurdukları gibi başka kültürel etkinlikler de düzenliyorlar. Biz de bütün bu etkinlikler konusunda kendilerini, ’Milletin değerleriyle çatışmayacak, israf içinde olunmayacak, yaptığınız etkinliğin anlamına, ruhuna uygun olacak işler yapın’ diye uyarıyoruz. ’Ramazan çadırında ve diğer etkinliklerde Ramazan ayının ruhuna uygun konuşmalar, müzikler, sergiler yapılması gerekirken siz bu ruha uygun olmayan bir etkinlik koyarsanız bu bir etkinlik olmaz, halka da ters bir hareket olur, bunlara izin verilmemesi, zemin hazırlanmaması gerekir’ diyoruz. O noktada da kendilerini uyarıyoruz.



Para saçmayın



Belediyelerimizi, çok yüksek ücretler ödeyerek davet ettikleri sanatçılarla festival yapmamaları konusunda da uyarıyoruz. Çünkü, bu festivaller de sosyal belediyecilik içinde etkinliklerdir. Ancak, bunun da festivalin anlamına, ruhuna uygun bir biçimde yapılması gerekir. İsrafa kaçılmaması gerekir. Bu uyarılarımızın büyük ölçüde dikkate alındığını, bir kaç istisna haricinde israfa kaçılmadığını gözledik."