AKP'de polis sorgusu tartışıldı, Erdoğan milletvekili kabul etmedi

AKP MKYK’da Hatay Dörtyol’daki polislere yapılan ‘açık’ teşhis tartışıldı. Toplantıda, konuyla ilgili yapılan 4 hata öne çıktı. Olayın derinlemesine araştırılmasını isteyen Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nu kabul etmedi.

Abdullah Karakuş'un Milliyet'teki haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Hatay Dörtyol’da AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu’nun tartıştığı polislerin sırayla dizilerek teşhis edilmesi tartışmalarını masaya yatırdı. Bir çok üye toplantıda görüntünün yanlış olduğunu ve sorumluların bulunmasını istedi. Ayrıca üyeler de Hatay’daki olayla ilgili şu hataların yapıldığı düşüncesi öne çıktı:

* AK Parti Gençlik Kolları Başkanı’nın Emniyet Müdürlüğü’nün kantinini işletmesi doğru değil,

* Türkoğlu’nun oğlunun olaydan sonra emniyete gitmesi doğru değil,

* Emniyet Müdürü’nün teşhis için yaptığı büyük hata,

* Milletvekili oğlunun dayak yemesi affedilemez. Sorumlular cezalandırılmalı.



Disiplin kararı verilecek



Toplantıda Türkoğlu’na yönelik disiplin işleminin başlatılıp başlatılmaması kararının yürütülmekte olan adli ve idari soruşturmaların sonucuna göre verilmesi benimsendi. Üyeler, İçişleri müfettişlerinden gelecek ayrıntılı rapora göre milletvekilinin disiplin işlemi için karar alınmasını dile getirdi.



Erdoğan görüşmedi



MKYK toplantısı öncesi ise yaşananlarla ilgili olarak Türkoğlu ve oğlu AKP Genel Merkezi’ne geldi. Yönetim olayın gelişimi ile ilgili olarak Türkoğlu ve oğlundan ayrıntılı bilgi aldı. Türkoğlu’nun Erdoğan ile de görüşmek istediği ancak kendisine randevu verilmediği öğrenildi. Türkoğlu’nun Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile de görüştüğü ve kendini savunduğu dile getirildi. Türkoğlu’nun basının karşısına çıkmamak için garaj kapısından girip çıkması da dikkati çekti. Edinilen bilgiye göre Türkoğlu parti yönetimine bir komplo ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Görüntünün neden sızdırıldığının iyi araştırılmasını isteyen Türkoğlu, böyle bir görüntünün oluşmasını kendisinin de istemeyeceğini dile getirdi. Türkoğlu, “Görüntüyü birileri siyasi malzeme yapmak için servis etmiş” dedi.

Emniyetin bir usul hatası yaptığını belirten Türkoğlu, “Emniyet Müdürü’ne neden böyle teşhis yaptığını ben de sordum. O da bana ‘savcılık böyle istedi’ yanıtını verdi. Biz burada mağduruz ” diye konuştu.



Savcının skandalı



Yargı mensuplarının Hatay’da polislerin milletvekili oğluna teşhis ettirilmesiyle ilgili yorumlardan bazıları şöyle:

- PVSK (Ek m.6/13) maddesi uyarınca, teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan şüpheli ve diğer kişilerin birbirini görmemesi gerekir.

- Görüntülere baktım, milletvekili oğlunun belki teşhisten haberi bile yok. Milleti dizmiş birileri, kamerayı hazırlamışlar. O görüntüleri basına veren görevli belli değil midir?

- Teşhisi yaptıran polis amirinin kralcı tavırları polisleri rencide etmiş bence. Fotoğraftan da teşhis yaptırılabilrdi.

- Cumhuriyet Savcısı Gülcan Bardakçı’nın ‘teşhis emri’ vermesi skandaldır. Fotoğrafı üzerinden teşhis talimatını neden vermediniz savcı hanım? Savcı hanım, ‘tutuklamaya sevk işlemi yap(a)madığını belirten bir tutanak tutmuş. Yani savcı hanım ‘kusura bakmayın kanun izin vermediği için tutuklamaya sevk edemiyorum bu polisleri’ diyor.



Kıyamet kopar!



Hatay Dörtyol İlçesi Emniyet Müdürlüğü’nde polislerin sıraya dizilip teşhis edilmesiyle ilgili CHP Milletvekili Mevlüt Dudu,tartışılacak bir iddia ortaya attı. Dün İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Dudu, şunları söyledi:

“Dörtyol’da yaşanan olay, bir vekil çocuğunun davranışının çok ötesinde anlamlar taşımaktadır. Bu olay bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın beynindeki yönetim anlayışının açığa çıkmasıdır. Ben Emniyet Müdürümüzün onurlu bir devlet adamı olduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum ki, Emniyet Müdürü birkaç gün içerisinde konuşacak, bildiklerini anlatacak ve asıl kıyamet o zaman kopacaktır. Yazılı bir talimat almadan böyle bir şey yapacağına da inanmıyorum. Umuyorum kendisi konuşur ve asıl sorumlular ortaya çıkar.”

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in “her olaya laf ettiğini” belirten Dudu, “Neden sessiz kalıyorsunuz?” diye sordu.