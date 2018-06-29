AKP'de olağan kongre tarihi belli oldu

AKP 6'ncı Olağan Kongresi'nin 18 Ağustos Cumartesi günü yapılmasına karar verildi.

AK Parti kongresinin 12 Eylül’de yapılması planlanıyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bugün yaptığı açıklamada kongreyi daha erken bir tarihe alabileceklerini söylemişti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "MKYK'mız gerekli değerlendirmeleri istişareleri gerçekleştirdi. Yine teşkilat başkanlığımızın sunumu ve 6'ncı olağan kongre ile sunumu değerlendirildi ve 18 Ağustos'da kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı" dedi.