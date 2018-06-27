AKP'de o görev için Binali Yıldırım'ın adı geçiyor; Berat Albayrak yeni dönemde grup başkanı mı?

24 Haziran seçimlerinden sonra siyasetin rotası Temmuz ayında TBMM’ye doğru çevrilecek. 27. Yasama Dönemi’nde devlet protokolünün birinci sırasında temsil edilen TBMM Başkanlığı seçimi yapılacak. Ağır topların dikkat çektiği AKP’de, parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım’ın adı Başkan Yardımcılığı’nın yanı sıra Meclis Başkanlığı’nda da geçiyor. Kulislerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da Grup Başkanı olabileceği konuşuluyor.

AKP, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’nin Meclis Başkanlığı yarışına kendi adaylarıyla katılmaları bekleniyor. MHP’nin tek başına Meclis çoğunluğu kazanamayan AKP’nin göstermesi halinde Binali Yıldırım’a sıcak bakacağı belirtiliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın da yeni dönemde yeni hükümet sisteminde görev alabileceği kaydediliyor. Yıldırım’ın ismi Meclis Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı dahil olmak üzere bir çok yer için geçiyor. Meclis Başkanlığı için Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın adı da AKP kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Kesin sonuçların 5 Temmuz’da açıklanmasının ardından Meclis yemin töreni için 8 Temmuz’da toplanacak. Bölgelerinde mazbatalarını alan milletvekilleri, TBMM’de kurulan standa gelerek kayıt yaptıracaklar ve parmak izi verecekler. Bu işlemin ardından milletvekillerinin yemini 8 Temmuz’da Genel Kurul’da yapılacak. 13 Temmuz’da Meclis Başkanlığı için başvurular alınacak. 18-19 Temmuz’da da Meclis başkanı seçimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı’nın mazbatası, kesin sonuçların açıklanmasının hemen ardından verilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı’ndan alacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’na göre, Cumhurbaşkanı mazbatasını aldığı gün, Genel Kurul’da yemin edecek.