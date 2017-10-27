"AKP'de 'metal yorgunluğu' istifaları sürecek, sırada Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı var"

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönelttiği 'metal yorgunluğu' eleştirisi sonrasında yaşanan istifaların devam edeceğini ifade etti. En son Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifa etmesinin ardından sıranın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na geldiğini söyleyen Takan, "Brezilya dizisi tadında 'metal yorgunluğu' fırtınasında yeni bomba Trabzon'da patlayacak gibi görünüyor. Saray'dan bilgi aldığım kaynağım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da "istifası alınacaklar"ın arasına girdiğini söyledi" iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın "Kısa sürede istifa edeceklerine inanıyorum" diyerek çağrıda bulunduğu belediye başkanlarından en son Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe istifa etmiş; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de 28 Ekim Cumartesi günü istifasını vereceğini açıklamıştı.

TIKLAYIN - Melih Gökçek: Cumartesi günü istifa edeceğim

Ahmet Takan'ın "Vee!.. Sıra geliyor Trabzon'a..." başlığıyla (27 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Metal yorgunluğu bahanesi ile vizyona konulan belediye başkanlarının istifası filmlerini bir süre daha izlemeye devam edeceğiz herhalde.

Havuz medyasındaki kalemlerin yazdığı gibi "Balıkesir belediye başkanı Ahmet Edip Uğur da istifa ederse metal yorgunluğu sürecinin büyükşehir ayağı tamamlanmış olacak" mı?.. Saraydan sızan haberler hiç de öyle demiyor. Çünkü, Beştepe'deki "metal yorgunluğu" toplantıları aralıksız devam ediyor. Kellesi koparılacakların listeleri yeni gelişmelere göre güncelleniyor. Bazı sürpriz ilçe belediye başkanları koltuktan uçurma için sıralarını beklerken bazı büyükşehir belediye başkanları fabrika ayarlarına geri döndürüldü ve şimdilik kaydıyla listeden çıkarıldı. Örneğin, daha ilk günden istifa listesinde olan Gaziantep büyükşehir belediye başkanı Fatma Şahin aradaki girişimcilerin sayesinde geçici bir süre için koltuğunu kurtarmış sayılabilir. Saraydaki kaynağım, listelerin güncellendiği son toplantıda R. Erdoğan'ın Gaziantep belediyesi hakkında FETÖ iddiaları ile ilgili sunulan dosyalar için "Onları koyun bir tarafa. Bizi yanılttıklarına inandım. Şu anda bir şey yapmayacağız" dediğini aktardı.

Brezilya dizisi tadında "metal yorgunluğu" fırtınasında yeni bomba Trabzon'da patlayacak gibi görünüyor. Saray'dan bilgi aldığım kaynağım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun da "istifası alınacaklar"ın arasına girdiğini söyledi ve şöyle dedi:

"Trabzon'dan gelen ve yoğunlaşan şikayetler reisin çok canını sıkıyor. Gümrükçüoğlu tek başına hareket ediyor ve kimseyi takmıyor. Sivil Toplum Kuruluşları başkandan memnun değil. Devamlı şikayet ediyorlar. Başkanın kalemi kırıldı."

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Hazırlıklı olun!..