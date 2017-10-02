AKP'de 'metal fırtına': Erdoğan, "Gökçek dahil 6 belediye başkanının istifasını istedi" iddiası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara, Bursa, Balıkesir, Uşak, Niğde ve Nevşehir belediye başkanlarının istifasını istediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “metal yorgunluğu var, teşkilatları yenileyeceğiz” mesajının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın istifası, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in de görevini bırakması Ankara kulislerinde bir başka istifa adımı iddiasını daha gündeme getirdi. Metal yorgunluğu, FETÖ iddiaları, partide rahatsızlık yaratan uygulama ve açıklamaları nedeniyle 10-15 belediye başkanının istifasının istendiği öne sürüldü. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının istifasının istendiği iddiası bir süredir dillendiriliyordu.

Dün, Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplantı halindeyken, bu yönde bir iddia daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in istifasını istediği belirtildi. Erdoğan’ın, bu isimlere, istifa için AKP’deki kongre sürecinin tamamlanmasına kadar süre verdiği öne sürüldü.

'Gökçek direniyor'

İstifa taleplerinin 27 Eylül’deki AKP MKYK toplantısında da gündeme geldiği ifade edildi. İstifa taleplerine karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in direndiği de öne sürüldü.

Kadir Topbaş’ın “gerekçesiz” istifasının nedenlerinden biri olarak gösterilen veto ettiği beş imar dosyasına “kabul” oyu kullanan AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi meclis üyesi Muharrem Kaşıtoğlu Twitter mesajında, “Melih Gökçek Başkanım. Yaklaşık 100 yıl süren hizmet sevdanıza teşekkür eder, sivil hayatınızda başarılar dilerim, demek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Afyonkarahisar’da hafta sonu düzenlenecek 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda da “kongre süreci” ile bağlantılı olarak “belediye başkanlarının istifası”nın gündeme gelmesi bekleniyor.

Ne yalanlama ne de doğrulama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, istifa talimatları ile ilgili soruya, “Ben hükümet sözcüsüyüm. Parti sözcüsü değilim. Şu anda bu konuda bir bilgim yok. Parti sözcümüze sorarsanız daha iyi bilgiler alırsınız” yanıtını verdi.

AKP'li Hasan Ünver'den istifa iddialarına açıklama

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Erdoğan’ın istifasını istediği haberini yalanladı. Ünver, "Az önce Kanal D Haber'de ismimin de geçtiği bir haber yayınladı. Maalesef şahsımdan bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan bu haberin benim açımdan hiçbir gerçeklik değeri yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız istifamı falan istememiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur bu haberi yapanlar hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağımı belirtirim" paylaşımında bulundu.