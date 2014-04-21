AKP'nin Kızılcahamam kampı tarih oluyor

AKP’nin yıllardır Kızılcahamam Asya Termal Otel’de gerçekleştirilen istişare toplantılarının yeni mekanı Afyon Gürol Otel’i oldu. Hürriyet gazetesinden Ümit Çetin’in haberine göre 9-11 Mayıs günleri arasında yapılacak olan toplantının adresindeki bu değişiklikte, Asya Termal Otel’nin Gülen cemaati ile ilişkili görülmesi etkisi oldu.

Kızılcahamam geleneği

Kızılcahamam kampları Refah Partisi döneminde geleneksel hal aldı. Fazilet Partisi ve Ak Parti de bu geleneği devam ettirdi. RP ve FP istişare kamplarını yıllarca Haberal’ın başında olduğu Başkent Üniversitesi’nin Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’ndaki uygulama oteli Patalya’da yaptı. Bu dönemde basın ve milletvekilleri aynı otelde kalabiliyor. Kamp süresince renkli haberler yapılabiliyordu.

Muhafazakâr dizayn

AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından geleneksel Kızılcahamam kampı 5 yıldızlı Asya Termal Otel’e kaydırıldı. Otel odaları ve ortak kullanım alanları tamamen muhafazakar yaşam tarzı ve zevklerine göre dizayn edildi. AK Parti toplantıları için özel konferans ve toplantı salonları oluşturuldu. Milletvekilleri ve aileleri için her detay düşünüldü. Otelin bahçesindeki havuz kadınlar-erkekler olarak ayrıldı ve havuzun çevresi çok yüksek brandalarla kapatıldı.

Tek adres oldu

Otel AK Parti’nin ilk kampının ardından, devlet kurum ve kuruluşlarının da tek adresi oldu. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşların seminer, toplantı, konferans, eğitim gibi organizasyonlarının neredeyse tamamı Asya Termal Otel’de yapılmaya başlandı. Bu süreç Başbakan Erdoğan’ın Gülen Cemaati’ne karşı cephe almasıyla son buldu. Devlet kurum ve kuruluşlarının tüm rezervasyonları bir anda iptal edildi.

Eş ve çocuklara başka otel

Afyon'daki otele son anda rezervasyon yaptırıldığı için eş ve çocuklara yer bulunamadı. Parti yöneticileri milletvekillerinin eş ve çocuklarının yakın bir otelde misafir edileceklerini kaydettiler.