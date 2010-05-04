AKP'de kimler fire verdi?

T24 - Oylamaya bağımsızlardan Feyzi İşbaşaran (Elazığ), Zekai Özcan (Ankara), Seyit Eyüpoğlu (Şanlıurfa), Mücahit Pehlivan (Ankara) ve DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile TP Milletvekili Yaşar Öztürk de katıldı. DSHP Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in “katılmayın” uyarısı yaptığı Pehlivan’ın oy kullanması dikkati çekti.



Göstere göstere “ret” oyu kullanan Mesut Yılmaz kabine dahi girmedi ve kırmızı pulu zarfa koyarak doğrudan kupalara yöneldi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, oylamaya Yılmaz haricindeki 4 bağımsız ve 1 TP milletvekilinin katıldığı ve “kabul” oyu verdikleri öngörüldüğünde de Ak Parti’deki fire sayısı 13’e tırmandı.

Benden mi kuşku var?

AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem de, hangi yönde oy kullandığı ile ilgili soru üzerine “Benden mi şüpheleniyorsunuz? Ne yorum yapayım, bir yorum yapmam” dedi.

8. maddenin düşmesinin sıkıntısını yaşayan Başbakan Erdoğan da, bugün AKP grubunu toplayacak. 2. tur oylamalarının başladığı önceki sabah grup toplantısı yaparak milletvekillerine hitap eden Erdoğan, 8. maddedeki fireler nedeniyle iki gün arayla yeniden grup toplantısı yapma kararı aldı.





Kimler olabilir?



AKP'de 8 - 13 arasında hesaplanan fire, gözlerin yeniden bazı isimlere dönmesine neden oldu. Hem AKP yönetimi, hem Meclis kulislerinde kabul oyu kullanmayan milletvekillerinin kim olduğu araştırıldı.



Kulislerde bütün gözler, daha önce parti içindeki muhalif tutumlarıyla öne çıkan Yusuf Ziya İrbeç (Antalya), Vahit Erdem (Kırıkkale), eski Bakan Murat Başesgioğlu (Kastamonu), Reha Çamuroğlu (İstanbul), eski TBMM Başkanı Köksal Toptan (Zonguldak), Kürşad Tüzmen (Mersin) ile partiden geçici ihraç edilen Ahmet Aydoğmuş (Çorum) ve Avni Doğan’a (Kahramanmaraş) çevrildi.



Oylama sonrası AKP'liler de firelerin kim olduğunu kuliste birbirlerine sordu. Avni Doğan, düşen maddeye “evet” oyu kullandığını söylerken, gizli oylamayla ilgili birşey söyleyemeyeceğini vurgulayan İrbeç, “Herkes vicdanına göre oy kullanıyor” dedi. Çamuroğlu ise, oylama ile ilgili yorum yapmadı.





Yılmaz ret verdi



Rize Bağımsız Milletvekili ve eski başbakan Mesut Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa paketinin maddelerinin görüşmesine katıldı. Yılmaz maddeler oylanırken, kabine girmeye gerek görmeden kırmızı pulu zarfa koyup kutuya böyle bıraktı.





