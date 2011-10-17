AKP'de KCK tartışması!

T24

Milletvekili Mehmet Metiner ile Bakan Şahin arasında KCK tartışmaıs yaşandığı kaydedildi.AK Parti’nin 3 günlük Kızılcahamam kampı sona erdi.Başbakan Erdoğan’ın başkanlık ettiği son gün toplantısı, Erdoğan’ın 'köstebek' iddiasında bulunan CHP liderini hedef alan açıklaması, yine Erdoğan’ın bir grup milletvekiliyle biraraya geldiği yeni anayasa çalışamlarına ilişkin toplantı ve son olarak MYK toplantısı.Cuma günüden bu yana kampı takip eden NTV Muhabiri Ercan Gürses, son gün gelişmelerinin perde arkasını aktardı.'Köstebek' iddiası nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Başbakan Erdoğan’ın gündemindeki bir diğer konu yeni anayasaydı.Erdoğan, aralarında Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Ömer Çelik ve Burhan Kuzu’nun da bulunduğu bazı vekillerle biraraya gelirken, partinin MYK’sı da toplandı.Kamptaki son gün toplantısında, vekillerin yeni anayasada kırımızı çizgilerin olup olmadığını sordukları, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, "Kırmız çizgimiz yok. Hiçbir konuyu tartışmayız diyemeyiz. Devletin ve cumhuriyetin temel nitelikleriyle sorunumuz yok ancak bunları dile getiren olursa da konuşur ve tartışırız; masadan kakmayız" dediği öğrenildi.Başbakan Erdoğan’ın da, "Kırmızı çizgilerimizi halk belirler" ifadesini kullandığı kaydedilirken, toplantıda KCK gerginliğinin yaşandığı belirtildi. Adıyaman Miletvekili Mehmet Metiner’le İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında, KCK tutuklamalarıyla igili sert tartışma yaşadığını öğrenildi.