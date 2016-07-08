AKP'de kafaları karıştıran fotoğraf!

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AKP İlçe Başkanlığı binasının cephesinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın küçük bir fotoğrafının baş kısmından yapıştırılması tepki gördü.

Akdağmadeni 2'nci Sakarya Caddesi üzerinde bulunan AKP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı'nın cephesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları yer aldı.

Daha önce binanın cephesinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı bulunurken, Binali Yıldırım'ın aynı büyüklükte bir fotoğrafının konulması yerine, küçük bir fotoğrafının Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine boyun kısmında itibaren yapıştırıldığı fark edildi.

Fotoğraftaki terslik dikkat çekerken, sosyal medyada fotoğrafın bu şekilde kullanılması tepki gördü.



Bunun üzerine dün gece saatlerinde Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine yapıştırılan Binali Yıldırım'ın fotoğraf söküldü.