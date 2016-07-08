T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'de kafaları karıştıran fotoğraf!

Eleştiriler üzerine Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine yapıştırılan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı kaldırıldı

08 Temmuz 2016 21:12

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AKP İlçe Başkanlığı binasının cephesinde bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine Başbakan Binali Yıldırım'ın küçük bir fotoğrafının baş kısmından yapıştırılması tepki gördü.

Akdağmadeni 2'nci Sakarya Caddesi üzerinde bulunan AKP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı'nın cephesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları yer aldı.

Daha önce binanın cephesinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafı bulunurken, Binali Yıldırım'ın aynı büyüklükte bir fotoğrafının konulması yerine, küçük bir fotoğrafının Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine boyun kısmında itibaren yapıştırıldığı fark edildi.

Fotoğraftaki terslik dikkat çekerken, sosyal medyada fotoğrafın bu şekilde kullanılması tepki gördü.

Bunun üzerine dün gece saatlerinde Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine yapıştırılan Binali Yıldırım'ın fotoğraf söküldü. 

 

ETİKETLER

akdağmadeniyozgatbinali yıldırımahmet davutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24