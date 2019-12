AKP'de ilk hesaplaşma bakanlar kurulunda

Yerel seçimler nedeniyle uzun süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında gündem seçim sonuçlarıydı. 5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Cemil Çiçek, "Seçimde ortaya çıkan tabloyu bilim adamları ve araştırma kuruluşlarıyla birlikte değerlendireceğiz" diye konuştu.



Yerel seçimler nedeniyle uzun süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu’nda tek gündem maddesini seçim sonuçları oluşturdu. Kısa bir konuşma yapan Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanlara tek tek söz vererek, seçimlerle ilgili görüşlerini sordu.



Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında sadece seçim sonuçları değerlendirildi. Sonuçlar hakkında her bakanın görüş bildirdiği toplantıda, kaybedilen yerlerle ilgili araştırma ve bilimsel çalışma yapılması kararı çıktı. Erdoğan’ın seçimlerin ardından ilk toplantıda görüşüleceğini belirttiği Hazine’den, Kredi Garanti Fonu’na 1 milyar TL aktarılması konusu gündeme alınmadı. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, özetle şu açıklamayı yaptı:



Ön değerlendirme yapıldı



Bakanlar Kurulu’nda bir ön değerlendirme yaptık. Tüm arkadaşlarımız hem kendi seçim bölgeleri hem de seçim kampanyası sırasında değişik illere yaptıkları ziyaretler ve çalışmalar vesilesiyle ortaya çıkan tabloyu kendi yönlerinden değerlendirmişlerdir. Bu çalışmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının değerlendirmesini bilim adamlarıyla yapacağız. Araştırma kuruluşlarıyla yapacağız. Aylar filan sürecek değil ama taze, canlı olaylar tazeliğini korurken bu araştırmaları yapacağız. Tabiatıyla hepimiz kendi bulunduğumuz ve bu seçim kampanyası sırasında gittiğimiz seçim bölgeleriyle ilgili olarak da zaten gözlemlerimizi birlikte paylaşmış olduk.



Partiler üstü bir bakış



Her yeri belki de ayrı ayrı değerlendirmek gerekecektir. İster lehte olsun, ister arzu edilmeyen sonuçlar olsun. Her birisini ayrı değerlendirmek gerekecektir. Çünkü bu genel seçim değil, yerel seçim olması sebebiyle her yerin ayrı özelliği var. Her partinin nereden ne kadar oy aldığı ve nerelerde yoğunlaştığı dikkate alındığında, bu meselenin partiler üstü bakılması gereken yönleri olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Türkiye haritasında kim nerden ne oy almış, bu size çok şey ifade eder. Bu seçimlere bakış partiler üstü stratejik bir bakış olmalıdır.



MYK iptal edildi



Başbakan Erdoğan’ın geçen pazar günü yapılan mahalli seçimlerin ardından dün toplamayı planladığı partisinin MYK toplantısı son anda iptal edildi. Bakanlar Kurulu toplantısının uzun sürmesi nedeniyle yapılacağı duyurulan MYK toplantısı ertelendi. AKP MYK’sı, Erdoğan’ın başkanlığında bugün saat 18.00’de Parti Genel Merkezi’nde toplanacak.